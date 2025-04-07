英超︱修咸頓負熱刺餘下7輪降班創紀錄　需盡力避免另一尷尬紀錄

撰文：吳慕兒
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英超聯賽踏入「最後直路」，仍只得10分的修咸頓，降班只是時間問題，今輪作客1：3敗走熱刺，篤定來季重返英冠作賽，提早7輪已確定降班，創下英超歷來最快輪次降班紀錄。

無球隊想創下這種恥辱紀錄，修咸頓為免增添污點，餘下7仗尚要為免成為英超史上最低分球隊而努力。

英超︱修咸頓負熱刺餘下7輪降班創紀錄。（路透社）

修咸頓尚餘7輪篤定降班創紀錄

修咸頓的命運，在熱刺浪接浪的攻勢下鎖定，班蘭莊臣（Brennan Johnson）13分鐘和42分鐘的入球，熱刺輕鬆領前2球。 修咸頓盡力頑抗，馬迪斯費南迪斯（Mateus Fernandes）90分鐘回敬一球，後備入替的借將泰爾（Mathys Tel）補時射入十二碼，攻入加盟熱刺後首個入球，助球隊贏3：1。

今場落敗後，修咸頓成為英超首支在尚餘7輪比賽已篤定降班的球隊，創下紀錄。在此之前，有多支球隊在尚餘6輪時確定命運。

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餘下7輪盡力搶分避免再創尷尬紀錄

修咸頓今場對手熱刺，今季也是多災多難，近10場英超主場賽事只得一勝，引發球迷賽前在熱刺主場抗議球會主席利維和主帥普斯迪高古。不過今場熱刺發揮暢順，班蘭莊臣半場起孖，修咸頓下半場表現有改善，唯未足以扭轉敗局，門將蘭斯達爾5次撲救也阻止不到熱刺攻入3球，鎖定降班噩運。

就算無法避免降班，餘下7輪聯賽，修咸頓尚有一個任務：搶分。2007／08球季，打比郡全季只得11分，寫下英超史上最低得分紀錄，修咸頓目前有10分，餘下聯賽只需搶得兩分，已可避免再被歷史簿記載。他們目前較當年的打比郡在同一階段多兩分。

修咸頓餘下7場賽程：

12/4　主場 對 阿士東維拉
19/4　作客 對 韋斯咸
26/4　主場 對 富咸
3/5　作客 對 李斯特城
10/5　主場 對 曼城
18/5　作客 對 愛華頓
25/5　主場 對 阿仙奴

可是一看修咸頓餘下7仗對手，包括要力爭前四的阿士東維拉、曼城，次席的阿仙奴，也有近態不錯的富咸和愛華頓，最有機會搶分的兩仗相信是韋斯咸和李斯特城，可是兩場都要作客。

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