英超︱利物浦負富咸主帥史諾歸咎後防3失誤　有信心沙拿必定反彈

利物浦英超作客富咸，上半場初段憑麥阿里士打的入球領先一球，不料竟在14分鐘內連失三球，半場落後1：3，下半場追近一球仍以2：3敗陣。賽後主帥史諾指後防3次犯錯是今仗落敗主因，主力射手沙拿已經連續4仗未有入球，他表示毫不擔心。



英超︱利物浦2：3負富咸。(路透社）

否認落敗是因為球隊缺乏輪換

史諾賽後稱，「我們很少會在一場比賽中失3球，更別說是在15分鐘之內。我們理應避免它發生。」他直言，上半場唯一可取之處就是麥阿里士打的精彩入球，下半場球隊表現才似是利物浦慣常水平。

他未為輪換不足感後悔，否認今場敗陣是因為球員太累，「我不認為我們所犯錯誤是因為球員疲累，我知道遊戲規則，全世界球圈也是如此：只要半場失3球，每個人都會：『嘩，那是個災難。』」

英超︱利物浦負富咸主帥史諾歸咎後防3失誤。(路透社）

史諾稱：「比賽半小時，當比數1：1的時候，我在想：『OK，不是我們的最好表現，但我們在控制戰局。』可是突然間我一眨眼，我們便已落後1：3。」

他表示，「這樣失去3球並非利物浦的水準，（比賽後段）我們創造一個又一個機會，最後我們不夠時間去彌補上半場的3個失誤。」

沙拿今仗表現再次令人失望。(路透社）

沙拿連續4仗表現次乏善足陳

利物浦表現好壞，相當依賴射手沙拿，今季單是英超已攻入27球、17助攻，在射手榜和助攻榜均遙遙領放，也是紅軍今季在英超聯賽榜首持續保持優勢一大關鍵。然而沙拿近期狀態明顯回落，今仗上半場零射門，下半場球隊整體表現大為改善下，也只有一次起腳。

沙拿已連續4場賽事沒有入球或助攻，到底是續約尚未明朗，還是齋戒月導致身體尚未全面回復所致？史諾例牌「耍太極」，說沙拿應為人們對他4場不入球已作談論視作讚許，「因為他的入球數字並不尋常」。他自信的說,「沙拿的其中一個優點，是他知道自己是個什麼類型的球員。他一定會再次有表現，我一點也不擔心。」

餘下7輪英超，利物浦的11分優勢能否捱得到尾？今場過後留下懸念。