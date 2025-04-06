英超利物浦領先被富咸半場連入三球　右路缺TAA被打爆沙拿零貢獻

阿仙奴今周英超在愛華頓身上失去兩分，榜首的利物浦距離冠軍愈來愈近之際，作客富咸卻遇滑鐵盧——上半場領先一球的情況下，被富咸14分鐘內連入三球，半場落後1：3，是紅軍在英超史上第一次這樣半場被反超前。



上半場利物浦只得一次射門命中目標，就是中場麥阿里士打那記25碼遠射入球。祖達任正箭頭夥拍沙拿，二人繼續欠火花，埃及之王上半場18次觸球竟未有一次射門。



利物浦防線今場連環送禮予富咸。(路透社)

富咸有備而來 兩快馬夾擊鍾斯

艾利臣不在大軍名單，基利靴負責把關。阿歷山大阿諾特繼續因傷缺陣，上仗串演右閘有驚喜的居迪斯鍾斯，再次正選扼守後防右路。前線方面，史諾不知何故收起狀態最佳的路爾斯迪亞斯，以加普任左翼，夥拍祖達和沙拿。

這個前線組合效果再次未如理想，就算14分鐘利物浦靠麥阿里士打在中場引球推進，並在離門25碼射進一記「世界波」先開紀錄，面對有備而來的富咸，連番失守。

利物浦後防連環送禮

富咸主帥看準利物浦右閘缺口，以翼鋒伊禾比和安東尼羅賓遜合力以速度衝擊鍾斯，沙拿今仗無意回防之下，鍾斯獨力難支。23分鐘富咸一次攻門，鍾斯本能地以大腿擋出不遠，翼鋒施斯隆把握機會射成1：1。

32分鐘輪到紅軍左閘羅拔臣送禮，大腳傳送予伊禾比，利物浦守將輪流阻截下，伊禾比仍能成功起腳，省中羅拔臣稍為改變方向下入網。37分鐘利物浦未能完全解圍角球，洛迪高梅尼斯射成3：1，富咸僅花14分鐘，便由落後一球，變成領先兩球。利物浦今仗之前從未試過在英超上半場領先一球下，被連入三球。紅軍後防上半場甩甩漏漏，前線也欠火花，沙拿罕有地上半場18次觸球竟未有一次射門。

迪亞斯後備上陣為利物浦射成2：3。（路透社）

史諾在55分鐘終作調動，以路爾斯迪亞斯換入祖達，哈維艾利洛入替蘇保斯拉爾。依然未有大起色之下，67分鐘以干拿巴特利換入中堅干拿迪，並旋即見效。72分鐘巴特利在前場右路推進後橫傳迪亞斯快腳射入，追近至2：3。