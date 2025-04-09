歐聯8強首回合｜阿仙奴3：0勝皇馬　拜仁1：2不敵國際米蘭

歐聯周二（4月8日）舉行8強首回合賽事，阿仙奴在迪格蘭賴斯（Declan Rice）梅開二度下，主場以3：０擊敗皇家馬德里；同日拜仁慕尼黑1：2敗於國際米蘭 。



阿仙奴對陣皇馬的賽事，兩軍於上半場互無紀錄。下半場58分鐘，迪格蘭賴斯建功，為阿仙奴打破僵局。至70分鐘，賴斯梅開二度。5分鐘後，米基爾馬連奴（Mikel Merino）在利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly）助攻下，將比數改寫成3：０。

拜仁對陣國際米蘭的賽事，於上半場38分鐘，拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）為國米打開紀錄。換邊後，湯馬士梅拿（Thomas Muller）於85分鐘為拜仁扳平。但僅3分鐘後，大衛法迪斯（Davide Frattesi）建功，為國米奠定勝局。