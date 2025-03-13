歐聯16強賽果一覽｜皇馬阿仙奴多蒙特維拉晉級 附8強對碰賽程
撰文：陳旭暉
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歐聯（又譯：歐冠）在周三（12日）深夜的4場16強次回合賽事全部結束，皇家馬德里、阿仙奴、多蒙特及阿士東維拉四隊宣告晉級，8強面對周二已晉級的巴塞隆拿、國際米蘭、巴黎聖日耳門及拜仁慕尼黑。
歐聯16強次回合賽果（前者主場）
周三（3月12日）深夜賽果
馬德里體育會1：0皇家馬德里（總比數2：2，皇家馬德里互射十二碼以4：2晉級）
里爾1：2多蒙特（多蒙特總比數3：2晉級）
阿士東維拉3：0布魯日（阿士東維拉總比數6：1晉級）
阿仙奴2：2燕豪芬（阿仙奴總比數9：3晉級）
周二（3月11日）深夜賽果
利物浦0：1巴黎聖日耳門（總比數1：1，巴黎聖日耳門互射十二碼以4：1晉級）
巴塞隆拿3：1賓菲加（巴塞隆拿總比數4：1晉級）
利華古遜0：2拜仁慕尼黑（拜仁慕尼黑總比數5：0晉級） 1
國際米蘭2：1飛燕諾（國際米蘭總比數4：1晉級）
16強賽事結束後，8強對賽也已出爐，衛冕的皇家馬德里將會面對阿仙奴（詳見下文）。首回合賽事會在香港4月9日及4月10日深夜開始。
8強首回合賽程（前者主場）
4月9日深夜3時
阿仙奴 對 皇家馬德里
拜仁慕尼黑 對 國際米蘭
4月10日深夜3時
巴黎聖日耳門 對 阿士東維拉
巴塞隆拿 對多蒙特
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