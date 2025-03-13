歐聯16強賽果一覽｜皇馬阿仙奴多蒙特維拉晉級　附8強對碰賽程

歐聯（又譯：歐冠）在周三（12日）深夜的4場16強次回合賽事全部結束，皇家馬德里、阿仙奴、多蒙特及阿士東維拉四隊宣告晉級，8強面對周二已晉級的巴塞隆拿、國際米蘭、巴黎聖日耳門及拜仁慕尼黑。



馬體會對皇馬一戰，艾華利斯主射十二碼時「跣腳」兩次觸碰皮球，入球因而被取消。（路透社）

歐聯16強次回合賽果（前者主場）

周三（3月12日）深夜賽果

馬德里體育會1：0皇家馬德里（總比數2：2，皇家馬德里互射十二碼以4：2晉級）

里爾1：2多蒙特（多蒙特總比數3：2晉級）

阿士東維拉3：0布魯日（阿士東維拉總比數6：1晉級）

阿仙奴2：2燕豪芬（阿仙奴總比數9：3晉級）



周二（3月11日）深夜賽果

利物浦0：1巴黎聖日耳門（總比數1：1，巴黎聖日耳門互射十二碼以4：1晉級）

巴塞隆拿3：1賓菲加（巴塞隆拿總比數4：1晉級）

利華古遜0：2拜仁慕尼黑（拜仁慕尼黑總比數5：0晉級） 1

國際米蘭2：1飛燕諾（國際米蘭總比數4：1晉級）



16強賽事結束後，8強對賽也已出爐，衛冕的皇家馬德里將會面對阿仙奴（詳見下文）。首回合賽事會在香港4月9日及4月10日深夜開始。

阿仙奴首回合大勝燕豪芬7：1，以巨大優勢晉級。（路透社）

8強首回合賽程（前者主場）

4月9日深夜3時

阿仙奴 對 皇家馬德里

拜仁慕尼黑 對 國際米蘭



4月10日深夜3時

巴黎聖日耳門 對 阿士東維拉

巴塞隆拿 對多蒙特

