歐聯｜馬體會不敵皇馬出局　艾華利斯十二碼為何被判無效？

歐聯（又譯：歐冠）16強次回合焦點賽事，馬德里體育會因一個問題十二碼被擯出局。互射十二碼階段，第二輪為馬體會主射的前鋒艾華利斯（Julián Alvarez）主射時跣腳下將球射進網窩。入球卻被VAR介入推翻，萬達大都會球場內的球迷都不知道發生了什麼事。



結果就是這球差距，馬體會遭皇馬淘汰。到底艾華利斯十二碼為何被判無效？



艾華利斯射入的十二碼因兩次觸球而被判無效。（路透社）

互射十二碼第一輪雙方都順利射入，為馬體會第二個主射的艾華利斯雖然「跣腳」，但也將皮球射入網中，另一邊皇馬的比寧咸也操刀中鵠。不過之後VAR翻查發現，他重心腳左足先輕碰了皮球，然後右腳才射出皮球，「二重擊」違反球例，因而判該入球無效。

之後兩隊第四輪都未能射入，當魯迪格在第五輪將皮球射過白界後，便宣告皇馬以4：2擊敗馬體會晉級。

皇馬憑互射十二碼晉級。（路透社）

那麼艾華利斯這次主射十二碼為何會被入球無效？我們可以看看球例是怎麼寫的。

國際足球理事會（IFAB）球例節錄：

球例第14章：十二碼

14.1）

主射球員在踢出皮球後，在未有其他球員觸球前不得再次觸球。



14.2)

當十二碼被踢出後，如主射球員在皮球未經其他球員觸球前再次觸球：

• 判對方得一間接自由球



根據球例第14.1節，由於今次艾華利斯在主射十二碼時，右腳踢出皮球前「跣腳」，令他起腳前左腳已先接觸到皮球，二次觸球下按例被判入球無效。

同一條例不止適用於互射十二碼階段，根據球例第14.2節，法定時間內球證判罰的十二碼同樣不容許「二重擊」，而且對方會獲一次間接自由球。

球例表示，若十二碼「二重擊」會判入球無效，且對方獲一次間接自由球。（路透社）

施蒙尼不滿：皮球沒有移動！

馬體會主帥施蒙尼賽後指從未見過在互射十二碼使用VAR：「你們（記者）若見到艾華利斯明顯兩次觸球的話請舉手，誰會舉手？沒有人吧。球證說艾華利斯主射時，重心腳碰到了球，但球沒有移動。不過撇除這爭議，我為我的球員感到自豪，他們踢得很好，我真的很開心。」