歐聯｜阿仙奴連續兩季晉八強 毋懼對皇馬阿迪達豪言可再進一步
撰文：陳旭暉
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阿仙奴在歐聯（又譯：歐冠）16強次合回與燕豪芬以2：2打成平手，憑首回合7：1大勝的優勢，兩回合總比數9：3晉級8強。
主帥阿迪達賽後談到連續兩季領軍殺入歐聯8強，是球會睽違15年的壯舉：「我們都知道自己有能力做到，這也是我們想要的結果」，就算8強要面對15屆冠軍盟主皇家馬德里，他自信阿仙奴仍可更進一步。
阿仙奴時隔15年連續兩季入歐聯8強
阿仙奴首回合以7：1大破燕豪芬，創歐聯淘汰賽作客最大勝仗紀錄，不過今場燕豪芬表現頑強，阿仙奴兩度領先下，仍以2：2被對手逼和。阿仙奴憑首回合巨大優勢順利晉級。
阿仙奴在2007至2010年連續三季都闖入歐聯8強，當中2008/09一季更晉身4強，可是之後在歐聯連續7季16強止步，直至上季才重回8強，因此今次連續兩季闖入8強，兵工廠已經睽違15年。
阿迪達毋懼8強對皇馬 豪言可再進一步
阿迪達賽後表示：「對一間大球會來說，15年已是一段長時間，證明這有多難。我要稱讚我的球員，球隊也想得到更多，我們都知道自己有能力做到，這也是我們想要的結果。」
阿仙奴8強面臨重大挑戰，須硬撼「歐洲之王」皇家馬德里，阿迪達豪言：「我們有能力做得更好」，「我們是一間想與世上其他最出色球隊競爭的球會」。阿仙奴將會在4月9日深夜的8強首回合主場迎戰皇馬。
8強首回合賽程（前者主場）
4月9日深夜3時
阿仙奴 對 皇家馬德里
拜仁慕尼黑 對 國際米蘭
4月10日深夜3時
巴黎聖日耳門 對 阿士東維拉
巴塞隆拿 對多蒙特
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