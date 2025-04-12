何詩蓓復出本地賽奪金　曾懷疑應否退役　卻發現最惦記一件事

香港泳手何詩蓓（Siobhan）相隔4個月後重返游泳賽場，Siobhan周六（12日）參加第68屆體育節香港長池游泳計時賽，出戰非主項的100米蛙泳項目，結果成功奪金。



去年巴黎奧運奪得100米及200米自由泳兩面銅牌的Siobhan，去年12月完成短池世錦賽後，一直沒有參加其他比賽，外界關注其未來計劃，或是否有退役意向。

何詩蓓復出戰非主項的100米蛙泳。（袁志浩攝）

Siobhan這次在香港長池游泳計時賽只參與一個項目——非主項的100米蛙泳，但她仍是這個項目的香港紀錄保持者（1分5秒92），她結果在初賽游出1分10秒76，以總成績第一名晉級決賽；並在周日下午舉行的決賽以1分08秒49奪金。

何詩蓓於香港長池計時賽戰100蛙奪金。（袁志浩攝）

相隔4個月後重返賽場，Siobhan依舊掛上一臉笑容，她透露休假時獲得更多與家人相處的時間，且初期自己不曾惦記游泳，因此曾懷疑是否已不熱愛游泳，甚至應該退役。

不過她卻發現自己很想念一件事，而這件事只有游泳能帶給她，「放假每天無所事事，只會想今天要做點什麼，沒有了運動員要為一件事努力訓練的推動力，所以有點心急想再游水，很開心自己有這種感覺。」

何詩蓓重返游泳賽場，露出一臉笑容。（袁志浩攝）

上月始復操的Siobhan，因為仍未恢復昔日的衝刺、爆發力，所以今日選擇熟悉但非主項的100米蛙泳。她深知要重拾頂級狀態與水準，是一趟漫長的旅程，但心態上感覺相當新鮮（fresh），「首兩日訓練後感覺很好，但卻真的很累，也發現原來時間很慢，即感覺跟實際成績有落差。可是我知道這是正常的，不會太擔心。」

+ 2

Siobhan向大家承諾，接下來肯定會重返100米與200米自由泳賽場，但她暫時不會想太多洛杉磯奧運（2028年）的事，只會逐年訂立目標去游，「始終我從沒試過放這麼長的假期，不知道對表現有沒有影響，首先要重拾最佳狀態，不會給自己太大壓力。」

她會漸逐增加訓練強度，下月計劃參與環地中海游泳系列賽（Mare Nostrum），今年7月的新加坡長池世錦賽、11月全運會都在計劃之中。

何詩蓓被「集郵」。（袁志浩攝）

值得一提，在今日初賽後不少年輕泳手都一擁而上，爭相跟Siobhan合照留念，Siobhan在池邊一度停留了超過5分鐘，在滿足「粉絲」需要後才回到休息區。