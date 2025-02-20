何詩蓓游泳生涯未來仍未有定案　37歲曹星如冀再踏擂台

香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）、拳手曹星如（Rex）與本地騎師梁家俊在調景嶺一間中學出席活動，與學生們分享做運動員的心得，更一同在台上做各種拉筋動作。

何詩蓓上年底完成世界短池錦標賽後開始休假，放假兩個月後，談及未來動向，這名「香港女飛魚」坦言仍未有定案，「每日的想法都有不同」。



拳手曹星如、騎師梁家俊、何詩蓓與其他星級運動員一同與中學生分享心得。（趙子晉攝）

勞倫斯體育公益基金會今日（20日）在調景嶺香海正覺蓮社佛教正覺中學舉行學校座談會，除了請來何詩蓓、曹星如及梁家俊，同時邀請英國單車名將彭迪頓（Victoria Pendleton）、中國滑冰好手楊揚及澳洲板球手Steve Waugh，與中學生們分享各自的運動生涯，冀提升年青人對與精神健康的關注度。

何詩蓓、曹星如與梁家俊在台上大談各自的運動員日常，同時提醒同學們要學懂放鬆，最重要是找到樂趣。何詩蓓與曹星如談及運動生涯早段，同樣對游泳及拳擊不太感興趣，Rex更自爆當年有「爆胎如」的暱稱，因為很快就沒有力氣，一眾星級運動員與同學們在台上做不同的放鬆動作。

一眾運動員接過由正覺中學學生設計的紀念品。（趙子晉攝）

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何詩蓓自上年底蟬聯短池世錦賽金牌後，一直休息至今，在這段假期去過旅行，與家人、朋友度過美好時光，好好享受假期，亦是她生涯首次完全放下游泳，「以往放假總是想着游泳，但今次是第一次暫時離開游水，我頭一個月完全沒有掛念游泳，心想：『我是否要退役了？』然後直至今個月，在香港沒有太多事做才返回泳池，都有點掛念與隊友練水的日子。」

那麼何詩蓓做好決定了嗎？她笑言仍有變數，「我的想法每日在變，與不同的人聊天又有不同的想法。」Siobhan表示不論游或不游，未來都有不少要考慮，正如若然繼續游下去的話，要游多4年或是如何，至今亦未有定案，她將會與教練再討論，但最重要也是自己，「最重要是自己下的決定，而非被人影響，如果我游下去，我是想挑戰自己可以走得多遠，奧運金牌或再破世界紀錄都不是最大的動力」。

何詩蓓坦言至今仍未決定是否繼續游泳生涯。（趙子晉攝）

曹星如今日在社交網站上載與周潤發跑步的合照，被問及此合照時，Rex隨即「小粉絲」上身，「好緊張，開心過半馬跑PB（個人最佳）。」發哥亦有關心曹星如會否再踏擂台，37歲的曹星如坦言仍然想打，「就算即將（7月）38歲，我都想在餘下的運動員生涯再上擂台，實踐練習的技術。」

自巴黎奧運資格賽後，曹星如一直未踏擂台，即使全運會與亞運會等大賽即將來臨，他直言至今未有返回擂台的時間表，先專心訓練，其餘事情再處理。經歷大半年的休息後，曹星如自言心態比以前放鬆得多。

曹星如與小Fans分享拳擊心得。（趙子晉攝）