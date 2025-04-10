洛杉磯奧運女運動員首超男子　增22個獎牌項目　游泳50米添6金

國際奧委會（IOC）在瑞士時間周三（9日）的會議通過，落實洛杉磯奧運將設有351個獎牌項目，比起巴黎奧運多22項，當中游泳新增6個50米項目，而中國隊強項的乒乓球也新增一面金牌。此外，洛杉磯奧運亦是史上首屆奧運會女運動員的人數超過男運動員。



國際奧委會落實，2028年洛杉磯奧運將產生351面金牌，比起上屆巴黎奧運多出22面，游泳項目佔其中的6面，新增男﹑女子50米蛙泳﹑背泳及蝶泳，換言之四式也有設有50米項目，游泳一共誕生41面金牌。

奧運50米不再是自由泳的專利。（Getty Images）

中國隊在巴黎奧運掃走5金的乒乓球，在洛杉磯奧運也有變化，男﹑女子單打及混合雙打將會保留，男﹑女子團體將由男﹑女雙打取代，並增設混合團體，一共6個項目。

洛杉磯奧運的男﹑女團將被雙打取代，而團體賽將變成混合團體。（Getty Images）

運動攀登在東京奧運首度成為奧運項目，當時速度賽﹑難度賽與抱石賽三合一，合併為全能項目，上屆巴黎奧運將速度賽分拆，在洛杉磯奧運將3項獨立出來，合共6面金牌。田徑將增設4X100米混合接力，而高爾夫球﹑體操﹑賽艇﹑射箭亦會新增混合團體項目。

運動攀登在洛杉磯奧運將誕生6面金牌，難度賽﹑抱石賽將獨立成項。（Getty Images）

性別平等是國際奧委會多年來致力推動的議題，洛杉磯奧運多個女子項目亦加碼，女子足球增加至16隊，女子水球亦添兩隊，而女子拳擊亦增設一個級別，加上各項的混合項目，女子運動員的數目為5333人，是奧運會史上首次女子運動員數量比男子的5167人為多。