游泳｜麥世霆再破男子200蛙港績　近年三度與趙浩俊互換紀錄

香港游泳代表隊赴馬來西亞出戰大馬分齡游泳錦標賽，當中麥世霆在男子200米蛙泳刷新港績。



現年18歲的麥世霆在大馬分齡錦標賽的男子19歲以上及公開組200米蛙泳，游出2分11.07秒，以0.09秒之差刷新香港紀錄，原紀錄是趙浩俊在去年TYR Pro Series TX造出的2分11.16秒；麥世霆同時達到今年7至8月在新加坡舉行的長池世界錦標賽B標。。

麥世霆專長蛙泳，包辦男子100及200米蛙泳香港紀錄。（楊宇翹攝）

麥世霆在2022年曾奪得世界青年游泳錦標賽的男子200米蛙泳金牌，成為香港首面男子世青游泳金牌，當時他亦以2分11.84秒的戰績刷新香港紀錄；去年亦在第一屆全國學生（青年）運動會奪得男子100及200米銀牌。

麥世霆出戰馬來西亞分齡錦標賽。（香港游泳教練會）

麥世霆他與港隊另一蛙泳男將趙浩俊，近年多次互換200蛙紀錄，2023年11月，麥世霆在全國學生運動會游出2分11.29秒，以0.02秒之差打破原由趙浩俊保持的2分11.31秒原港績；他在2024年2月的亞洲分齡游泳錦標賽將紀錄進一步推前至2分11.2秒，但相隔不足兩個月，趙浩俊又在TYR Pro Series TX造出2分11.16秒的新港績，今次麥世霆再一次重奪200蛙紀錄，另外，100米蛙泳的香港紀錄，同樣由他保持（1分0.95秒）。

其他港將亦有好表現，文薈喬在女子200蛙以2分32.05秒刷新香港青年紀錄，陳梓瑜則在女子50米背泳以29.69秒打破女子13至14歲港績。