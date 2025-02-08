游泳｜張心悅刷新200背個人短池港績 三小將打破分齡紀錄
撰文：趙子晉
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「香港短池分齡游泳錦標賽」一連三日在維園游泳池上演，18歲的張心悅在女子200米背泳刷新個人所保持的香港紀錄，將時間推前0.11秒，相隔一年多再度改寫200背的短池香港紀錄。另外，三名小將亦分別打破分齡紀錄。
巴黎奧運代表張心悅在香港短池分齡游泳錦標賽出戰女子200米背泳，大幅拋離其他兩名泳手十多秒，輕鬆奪金，最終以2分06.54秒觸池，同時改寫由自己所保持的短池香港紀錄，把舊紀錄（2分06.65秒）推前0.11秒。
另外，盧梓霖在男子200米自由泳游出1分47.02秒，改寫由自己改寫的15至17歲分齡紀錄；女將楊凱晴同樣刷新女子50米蝶泳的15至17歲分齡紀錄，游出26.86秒，將舊紀錄推前0.15秒。至於文薈喬則在女子100米混合泳造出1分00.92秒，分別打破15至17歲及青年紀錄。
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