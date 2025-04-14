英超︱紐卡素4：1擊敗曼聯升上前四　哈菲班尼斯梅開二度

英超周日（4月13日）賽事，紐卡素4：1擊敗曼聯，賽後以31戰積56分升上第4位，以1分壓過多踢一場、排第5的曼城；曼聯則以32場38分跌落第14。



於上半場26分鐘，東拿利（Sandro Tonali）在伊沙克（Alexander Isak）助攻下，為紐卡素率先入球。曼聯的加拿祖（Alejandro Garnacho）於37分鐘接應達洛治（Diogo Dalot）傳球破網，半場打成1：1。

下半場49分鐘， 哈菲班尼斯（Harvey Barnes）建功，助紐卡素再度領先。於64分鐘， 哈菲班尼斯再下一城，將比數改寫成3：1。至77分鐘，古馬雷斯（Bruno Guimaraes）獲祖連頓（Joelinton）助攻入球，助紐卡素以4：1勝出賽事。