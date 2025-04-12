英超｜曼城一度被水晶宮快攻打爆　迪布尼罰球喚醒隊友上演大反勝

周六英超早場，曼城主場對水晶宮，在一度落後0：2下，曼城連入5球反勝5：2。



曼城初段佔控球優勢，22歲右翼占士麥阿迪（James McAtee）在5分鐘左腳一射被救出。不過在8分鐘，水晶宮右路簡單組織，便撕破曼城的防線，伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）走到曼城左閘與中堅之間的空位，接應丹尼爾蒙路斯（Daniel Munoz）第一時間的斜傳，再傳中予遠柱的伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）輕鬆射入。水晶宮領先1：0。

伊斯為水晶宮先開紀錄。（Getty Images）

基斯李察士的頭槌一度為水晶宮領先2：0。（Getty Images）

曼城在13分鐘的快速反擊差點追平，奇雲迪布尼送上精妙直線，馬莫殊（Omar Marmoush）控得靚，順勢以單刀之勢入禁區，但其射門被水晶宮門將甸恩軒達臣撲到，迪布尼的補射亦被封出底線。

21分鐘，水晶宮由禾頓（Adam Wharton）斬角球往門前，一把「爆炸頭」髮型的基斯李察士（Chris Richards）從小禁區外衝入去，無人看管下頂入，領先到2：0。曼城不是沒有機會，前場快開罰球，迪布尼在24分鐘禁區外起腳，射門中柱。

曼城今場派20歲小將奧威利（Nico O'Reilly）為左閘，他在初段承受不少壓力，丹尼爾蒙路斯及伊斯美拿沙亞輪流以速度衝擊。鎌田大地右路傳中，沙亞在26分鐘接應一射，未能中目標。28分鐘，水晶宮快攻，伊斯接應右路傳中，控定後冷靜射入，但他越位在先，食了「詐糊」。

迪布尼罰球建功，曼城追成1：2。（Getty Images）

迪布尼的罰球如「還魂丹」。（Getty Images）

被水晶宮攻到搖搖欲墜的曼城，靠迪布尼挺身而出，以定海神針穩住傾頹之勢。33分鐘，迪布尼主射離門25碼罰球，中柱而入，為主場的曼城追成1：2。追回一球後，曼城開始「瞓醒」穩定下來，球員恢復傳控信心。36分鐘，占士麥阿迪走到靚位，入禁區落底傳中，遠柱的迪布尼頭槌頂入中間，根度簡「撻Q」，尚有馬莫殊一射破網，為曼城追成2：2。

馬莫殊為曼城追成2：2。（Getty Images）

氣勢此消彼長，曼城圍攻，水晶宮陷於捱打。補時階段，迪布尼在禁區內有良機，可惜他的射門未能中目標，兩隊半場踢成2：2。

曼城下半場很快上力，延續上半場尾段的氣勢，在47分鐘，他們透過陣地戰組織，左閘奧威利走到水晶宮防線後的空間，接應根度簡傳球，在沒有越位下傳中，中路的迪布尼再傳，由後上的高華錫射入，領先3：2。

高華錫在下半場初段射入，曼城領先3：2。（Getty Images）

曼城後來居上。（Getty Images）

水晶宮有點兵敗如山倒的感覺，輸到陣腳都企不穩。在56分鐘，曼城門將艾達臣大腳斬上前場，占士麥阿迪在中線附近起步接應，呈單刀之勢，乖巧一控，在禁區邊過了出迎的甸恩軒達臣，射入空門，為曼城領先至4：2。

拉開到兩球優勢後，曼城放慢節奏，控制大勢，戰況平淡下來，而水晶宮也沒有什麼入波的辦法。曼城門將艾達臣傳球時拉傷，在71分鐘退下火線。

占士麥阿迪為曼城射成4：2。（Getty Images）

奧威利左腳射入，曼城5：2。（Getty Images）

79分鐘，曼城傳中，水晶宮的基斯李察士頭槌解圍不遠，在禁區邊的奧威利第一時間用左腳一射，省到尼達利基尼（Nathaniel Clyne）入網，擴大優勢至5：2。這是奧威利生涯首個英超入球。

最後10分鐘如垃圾時間，迪布尼也被換走。最後曼城維持5：2，反勝水晶宮。曼城贏波後以55分暫時升上第四位。