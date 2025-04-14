英超︱利物浦球迷齊對一球員忍無可忍　怒吼：不要再看到他上陣

利物浦右閘阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold／TAA）盛傳季尾約滿離隊後會加盟皇家馬德里，大家以為紅軍右路防守的問題不知如何解決，其實左閘問題一樣大。



羅拔臣（Andrew Robertson）與TAA一樣曾是利物浦不可或缺重臣，可是每場比賽都不惜力氣狂奔的蘇格蘭電兔，踏入30歲突然狀態下滑，速度型球員每每到一定年紀都會遇到這個難關，須以技術、路數轉型，可是羅拔臣顯然不太成功，由上季到今季愈踢愈頹，今場對韋斯咸幾乎連累球隊失分，大量球迷不約而同地說：「不想再看到羅拔臣為利物浦上陣」。



羅拔臣後備上陣擺烏龍。（Getty Images）

加盟8季以來首度英超零助攻

羅拔臣在2017年夏天以800萬英鎊從已降班的侯城加盟利物浦，大半季後從摩蘭奴手中爭贏正選， 自此成為高普麾下愛將。他與TAA不時成為球隊發動攻勢的起點，二人每季都在鬥多助攻，目前也在英超後衛歷史助攻榜排頭兩名。比起攻強守弱的TAA，靈氣不及對方的羅拔臣勝在勤力，助攻之餘也做足防務，因而深受利物浦球迷愛戴。

無奈再鋒利的刀也有生鏽一天，羅拔臣隨年紀漸長、傷患漸多，速度無復巔峰期，狀態亦一沉不起。近季他的上陣時間從20/21球季踢足38場英超共3386分鐘，回復至2500分鐘左右水平，上季肩傷缺陣3個月，今季史諾領軍仍獲重用，可是32輪英超只缺陣2場，至今未交出入球，也無助攻，是加盟利物浦8季以來的第一次。

羅拔臣擺烏龍後破口大罵，雲迪積克雙手掩面。（Ｘ）

紅軍傳奇現已成負累

阿歷山大阿諾特仍在養傷，他的英超累積助攻次數停留在64次，31歲的羅拔臣則以59次排後衛史上第二位。主帥史諾似乎也發現羅拔臣不在狀態，對韋斯咸一仗把他先列後備，出任正選的森美卡斯表現對辦，史諾見球隊下半場形勢不好，在60分鐘作出兩個調動，卻將今場正正常常的森美卡斯換走，以羅拔臣入替。

「啫喱仔」入場不久便包了一次越位，只是韋斯咸球員未能把握，他速度欠奉，入場後紅軍形勢更差，失球只是時間問題，86分鐘與雲迪積克欠缺默契下擺烏龍，失球後他破口大罵雲迪積克，後者雙手掩面的畫面，在網上瘋傳。

史諾對韋斯咸換入羅拔臣的決定，受不少球迷質疑。（路透社）

「羅拔臣永遠永遠永遠永遠不要再為利物浦上陣了」

羅拔臣射入烏龍球，他選擇怪罪隊友，隊長雲迪積克則選擇將功補過，3分鐘後把握角球機會頂成2：1，帶領利物浦全取3分。

賽後利物浦球迷反應一面倒：「不想再看到羅拔臣為利物浦上陣」（Never want to see Robertson play for this club ever again）、「我已經說過，他是個傳奇，但顯然已高峰不再。」（Been saying it. He’s a legend but he’s clearly not the same anymore）、「羅拔臣永遠永遠永遠永遠不要再為利物浦上陣了」（Robertson can never ever ever ever ever play for this club again）。

利物浦盛傳看中般尼茅夫左後衛卻基斯。（路透社）

利物浦已鎖定來季新左閘人選？

現實的球迷不講感情，不少都要求紅軍盡快放走羅拔臣，「如法賓奴一樣的斷崖式滑落……不幸地，一次又一次踢出差勁表現，今個夏天肯定要走。」有球迷質疑主帥史諾以他後備入替森美卡斯的決定，「為什麼要主動換羅拔臣入場？我們最後半小時只得10個人在比賽（意味換羅拔臣入場等如打少一個球員），他不再是英超水平球員，轉會窗一開便賣走他吧。」另一人亦稱：「羅拔臣必須盡快放走，這個男人有個災難球季，他已不能再在這水平作賽」。

利物浦今季只差6分便篤定能夠贏得聯賽冠軍，捧盃只是時間問題，然而來季陣容尚待敲定。沙拿完成續約，隊長雲迪積克料很快亦步後塵留隊，接下來最大懸念就是左右兩閘。羅拔臣不再勝任正選，利物浦已鎖定收購般尼茅夫表現突出的21歲匈牙利左閘卻基斯（Milos Kerkez）取而代之；副隊長阿歷山大阿諾特料將離隊，暫未收到紅軍有關右閘人選的轉會情報，另一青訓產品干拿巴特利表現出色，來季獲提拔任正選也不足為奇。