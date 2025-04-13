英超︱曼聯對紐卡素前奧拿拿突遭棄用　周中歐霸兩犯錯累球隊打和

曼聯今晚英超作客紐卡素前傳來震撼彈，正選門將奧拿拿（Andre Onana）沒有傷病下突被棄用，未有隨大軍出發北上。



曼聯門將奧拿拿周中歐霸兩度犯錯，連累球隊只能打和。（路透社）

奧拿拿周中歐霸兩犯錯累球隊打和

周四深夜歐霸八強首回合曼聯作客2：2賽和里昂一仗，紅魔鬼兩個失球這位喀麥隆門將都有犯錯，再次成為眾矢之的。29歲的奧拿拿自從2023年夏天加盟曼聯，取代迪基亞任正選門將以來，表現一直未具說服力，還不時因低級失誤引發熱議。

歐霸對里昂前受訪，奧拿拿自信滿滿地揚言曼聯實力勝過里昂，被目前在這間法甲球會效力的曼聯舊將馬迪（Nemanja Matic）斥責為：「曼聯歷來其中一個最差勁門將」。不知是受到這場隔空口水戰影響，還是太太Melanie Kamayou早前遇劫心情未回復，奧拿拿對里昂接連犯錯。

曼聯對紐卡素料改由貝恩迪亞把關。（Getty Images）

並非長期雪藏 歐霸八強次回合可望復出

英國各大傳媒紛報道，奧拿拿不入曼聯對紐卡素一仗大軍名單，是因為主帥阿莫林希望讓奧拿拿「完全離開足球，好好休息」，並非有意長期將他雪藏，預計曼聯下周四歐霸八強次回合便有望復出。

奧拿拿不在對紐卡素大軍，門將之位料由土耳其門將貝恩迪亞（Altay Bayindir）出任。此子加盟以來出場機會寥寥可數，對紐卡素一仗才是今季第6次出場，而且將會是他的英超處子戰。 貝恩迪亞對上一次為曼聯上陣，已經要數到今年1月的歐霸分組賽。

球場內外屢遇問題

奧拿拿失誤頻頻，從上季加盟至今已在各項賽事犯下8次最終導致失球的失誤，較同期任何一位英超門將更多。即使表現缺乏說服力，主帥阿莫林在對里昂後仍為他護航，聲稱他今季當上曼聯教練後後犯下的錯誤較奧拿拿更多。

奧拿拿是前任主帥坦赫格在阿積士年代的愛將，2023年夏天不惜花費4700萬英鎊轉會費，從國際米蘭把他收購過來，並極具爭議地棄用為紅魔把關多年的迪基亞，由奧拿拿擔正。可是喀麥隆門將不時犯下低級失誤，坦赫格離隊，阿莫林接棒，他的表現依然稱不上穩健。不幸的是他的太太Melanie Kamayou早前還在柴郡一間餐廳遇劫，被搶去價值62000萬英鎊的名牌手袋和勞力士手錶，有機會令他進一步分心。

紐卡素領隊賀維周五晚被送進醫院治療。（路透社）

紐卡素主帥周五晚突入院 今場缺陣

今晚缺陣的不止奧拿拿，紐卡素領隊賀維在領軍周一 3：0擊敗李斯特城後身體不適，無法帶隊操練，周五晚更被送進醫院治療。紐卡素確認對曼聯一仗賀維因病不會領軍，改由他的副手Jason Tindall及Graeme Jones暫代領軍職務。

比起曼聯今季已無甚可爭，這3分對仍有望爭取歐聯資格的紐卡素明顯更重要。英超目前在歐聯系數排名最高，已確定來季可獲得一個額外席位，因此今季英超前五名球隊均可獲得來季歐聯參賽資格。