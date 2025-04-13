英超︱利物浦對韋斯咸沙拿顯功架　羅拔臣又出事雲迪克救世保3分

英超榜首球隊利物浦主場對韋斯咸，主將沙拿剛宣布續約後表現回勇，上半場交出漂亮助攻助紅軍領前。下半場利物浦愈踢愈沉，後備入替的羅拔臣末段一記烏龍球幾乎連累球隊失分，全靠隊長雲迪積克把握角球頂入，領軍2：1擊敗韋斯咸全取3分，距離冠軍又近一步。



沙拿跟利物浦續約後，舉手投足更添自信。（Getty Images）

沙拿上半場盡顯功架

有歐聯「後顧」的阿仙奴，周六對賓福特踢成1：1再次失分。周日出戰的利物浦，主場面對韋斯咸，上半場戰情一面倒，剛剛跟球隊續約兩年的沙拿，表現八面玲瓏，屢次表演高難度的停球、射門，未能入球差點運氣。

忘帶射門鞋不緊要，18分鐘他看中機會在右路以一記妙絕傳送，造就隊友路爾斯迪亞斯輕鬆門前撞入。利物浦領先下攻勢浪接浪，惟盡數被韋斯咸防線或門將艾路拿化解，鎚仔幫偶有反擊極具威脅，全靠利物浦門將艾利臣一再演出神救解除危機。

沙拿盡顯功架的傳送，令他今季累積18次助攻，登上英超歷史榜並列第三位，繼續追趕亨利與迪布尼共同保持的20次助攻王紀錄。

沙拿交出的助攻盡顯功架。（Getty Images）

左閘羅拔臣再成負累險成罪人

上、下半場彷彿兩個世界，利物浦下半場表現完全走樣，主帥史諾60分鐘作出兩個調動，加普入替無甚表現的祖達，較令人難以理解的是換走今場表現不錯的森美卡斯，以羅拔臣後備入替。

31歲的羅拔臣今季表現大幅滑落，如今頓成球隊防線最弱一環。史諾這個謎之調動，幾乎令球隊付出沉重代價。羅拔臣速度慢半拍，一出場就包越位，繼而屢次走甩對手，86分鐘韋斯咸一次攻勢，雲迪積克與羅拔臣突然溝通失靈，前者未有動作出腳，羅拔臣則皮球踢入己方龍門，一記烏龍球助韋斯咸扳平1：1。

雲迪積克末段入球 利物浦距離英超冠軍又近一大步

今季已不少次連累球隊失球的羅拔臣，再次出事後還「惡人先告狀」，大發雷霆痛罵隊長雲迪積克。

利物浦被追平下努力搶攻，89分鐘博得角球，麥阿里士打主踢，雲迪積克接應一頂入網，將功贖罪，有驚無險地帶領球隊以2：1贏波。

雲迪積克末段入球領利物浦距離英超冠軍又近一大步。（路透社）

紅軍與冠軍只差兩場勝仗

利物浦全取3分，在英超聯賽榜以76分遙遙領先次席的阿仙奴13分，只需要贏多兩場比賽，便不用理會阿仙奴的成績，再次贏得英超冠軍。利物浦未來兩仗只需作客尾二的李斯特城，以及主場面對狀況低迷的熱刺，捧盃機會已高唱入雲。