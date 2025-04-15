劍擊世青賽︱男重港隊挫匈牙利摘銅 奪歷來首面世青團體賽獎牌
撰文：袁志浩
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香港劍擊隊再傳來喜訊，男子重劍隊在中國無錫上演的世界青少年劍擊錦標賽奪銅，是港隊歷來在世青團體賽中首面獎牌。
世界青少年劍擊錦標賽周二（15日）在中國無錫上演最後一日賽事，香港男子重劍隊派高映川、黃至晧、徐家煥、袁諾文出戰，首圈輪空直入32強，先後勇挫荷蘭、德國殺入八強，已創下男重隊在世青賽最佳成績。
港隊愈戰愈勇，八強以45：32再擊敗烏克蘭，雖然準決賽以38：45不敵加拿大跌入季軍戰，但此前港隊於世青賽任何劍種均未曾打入四強，這支港隊已肯定寫下歷史新章。
最終港隊在銅牌戰鬥匈牙利，在中段落後下最終反超前，順利以45：43贏出，摘下港隊首面世青團體賽獎牌。連同日前15歲重劍女將吳海諦在少年組女子重劍個人賽奪銅，港隊以兩面銅牌成績完成今屆世青賽。
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