劍擊｜美國女劍手拒與跨性別對手比賽　單膝跪地抗議遭黑卡DQ

一場在3月30日於美國馬里蘭大學（University of Maryland）舉行的女子花劍比賽，端拿（Stephanie Turner）得悉要面對跨性別對手蘇利雲（Redmond Sullivan）時，拒絕作賽，脫下面罩，單膝跪地，遭裁判出示黑卡，被取消比賽資格。

端拿之後接受美國傳媒《霍士新聞》訪問，講述當時的情況，她向裁判表明：「我是女人，那人是男人，這是女子賽事，我不會跟那人比賽。」



在《霍士新聞》的訪問中，31歲的端拿講述當時的情況：「當我見到抽中跟蘇利雲同組時，那一刻我就跟自己說『好吧，就這樣，我會單膝跪地』。」這項地區比賽名為櫻花（Cherry blossom）公開賽，並非NCAA的比賽。

來自費城劍擊學院的端拿續說：「我知道我一定要這樣做，因為美國劍總一直沒有聆聽女劍手（對性別資格政策）的反對聲音。」

在3月30日的比賽前，端拿如常熱身，但在賽前脫下面罩，單膝跪地，拒絕作賽。

端拿說：「我單膝跪地，望向裁判，我說『對不起，我不能比賽。我是女人，那人是男人，這是一項女子賽事，我不能跟那人比賽』。」

端拿單膝跪地，拒絕作賽，遭裁判出示黑卡，驅逐出比賽。（X）

「蘇利文聽不到我的說話，上前來，以為我可能受傷，或者完全不明白發生什麼事。蘇利文問我『有沒有大礙』，我答『很抱歉。雖然我喜歡你又尊重你，但我不會跟你打劍』。」

「蘇利文告訴我，『你該知道，董事局有一位成員支持我，而且有政策承認我是女人，所以我獲准參加劍擊比賽，而你這樣做會被罰黑卡』，我答『我知道的』。」之後，端拿被裁判出示黑卡，遭取消資格。這是最嚴厲的處罰，代表有劍手嚴重違反規則或者體育道德。

端拿被帶到競賽委員會，解釋她所做的行為。有委員將一份總會的跨性別政策文件副本遞給端拿，並叫她簽署一份承認黑卡的文件。端拿表示，她在反對的情況下簽署了這份文件。隨後，她被送出比賽會場。

美國劍擊總會發表聲明，解釋端拿被取消資格的事件，聲明稱：「就端拿的個案，取消資格的決定僅適用於本次賽事，原因與她任何個人表態無關，只是因為她拒絕與合資格的對手比賽，國際劍聯明確禁止這種行為。」國際劍聯的規則訂明，劍手不得以任何理由拒絕與另一名正當參賽的劍手比賽。

美國劍總續稱：「美國劍總有義務嚴格遵守這些規則，並確保參加者尊重國際標準。」美國劍總在2023年頒布跨性別及非二元運動員政策，希望擴大劍擊運動的參與度，創造包容的空間。

端拿表示在取消資格的事件後，沒有再收過美國劍總任何回應。她表示過去一直避免參加有跨性別選手的比賽：「過去幾年，當我知有跨性別運動員在，我就不會報名那些比賽，這一次，相信蘇利文在我之後報名。」

「我當時想，我只能把一切交給上帝。如果這個人出現在我的比賽，我就會單膝跪地，這是上帝的旨意。」端拿強調從未敵視LGBT的跨性別社群，只是反對跨性別人士參與女子比賽，她亦坦言擔心這個立場會影響她跟跨性別人士的友誼。