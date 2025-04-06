劍擊世青賽｜港隊40小將征無錫 男花青年世盃兩摘銀力爭零的突破
一年一度的世界青少年劍擊錦標賽，下周一（14日）開始在中國無錫上演，香港隊今屆派出40人參賽，港隊大軍分批出發，佩劍隊率先抵達當地。港隊小將今季表現突出，在青年世界盃分站獲獎無數，力爭在世青賽再爭佳績。
劍擊亞青賽｜港隊男花挫韓國青年組團體四連霸 摘3金5銀8銅落幕
香港劍擊隊早前在科威特舉行的亞青賽摘下3金5銀8銅，下周轉戰中國無錫舉行的世青賽，在一連9日的賽事再爭獎牌。按世青賽的傳統，三個劍種的賽期分開，佩劍﹑花劍﹑重劍各進行3個賽日，完成少年組（17歲以下）個人賽，以及青年組（20歲以下）的個人賽與團體賽。佩劍是首項舉行的劍種，港隊成員們已在今早出發到無錫。
香港隊精銳盡出，一共派出40名劍手出戰，由巴黎奧運的女子花劍代表陳諾思（Daphne）領軍，包括Daphne在內的9名2005年出生的劍手，將會最後一年參加世青並衝擊獎牌。少年組方面，早前在亞青賽男子花劍摘下兩金的王哲無緣入選，而花劍的梁殷僑﹑佩劍的葉誠治及楊書涵是大軍中最年輕，三人同樣是2011年出生。
2025年世界青少年劍擊錦標賽香港隊名單
少年組
男子花劍：陸浚諾﹑許皓竣﹑何承謙
女子花劍：樊寶懿﹑梁殷僑﹑龍卓盈
男子重劍：何承灃﹑徐啓哲﹑王梓皓
女子重劍：吳海諦﹑羅阡滺﹑李懿穎
男子佩劍：鄭東灝﹑袁瑋杭﹑葉誠治
女子佩劍：曾悅澄﹑鍾依廷﹑楊書涵
青年組
男子花劍：林浩朗﹑鄭鐵男﹑蔡子樂﹑陸浚諾
女子花劍：陳諾思、黃純一﹑莊韻諺﹑黃諾頤
男子重劍：袁諾文﹑高映川﹑黃至晧﹑徐家煥
女子重劍：吳海諦﹑方心﹑黎曉瞳﹑吳琬琳
男子佩劍：何柏霖﹑李俊林﹑謝匡泓﹑黃子桓
女子佩劍：薛雅齊﹑鄭雅之﹑曾悅澄﹑薛雅致
為了爭取積分，近年港隊小將們積極參與青年世界盃賽事，港隊亦屢獲佳績，港隊各個劍種今季共獲1金3銀6銅，當中1金2銅是男子花劍的個人獎牌，鄭鐵男揚威秘魯，在利馬站奪金。
港隊過去在世青曾經7次踏上頒獎台，全數來自個人項目，港隊在團體賽未曾取得獎牌。香港隊今季在青年世界盃團體項目取得突破性成績，男子花劍隊在曼谷站及薩格勒布站殺入決賽，兩度摘銀，世界排名升上第5位，而港隊女重﹑男佩﹑女佩亦是歷史性首度登上頒獎台，力爭在世青賽再締造歷史。
港隊今季青年世界盃戰績
花劍
秘魯利馬站男子花劍個人金牌 鄭鐵男
曼谷站男子花劍團體銀牌 蔡子樂﹑林浩朗﹑陸浚諾﹑麥朗圖
薩格勒布站男子花劍團體銀牌 蔡子樂﹑林浩朗﹑梁國風﹑陸浚諾
阿聯酋站男子花劍個人銅牌 原子舜
薩格勒布站男子花劍個人銅牌 林浩朗
重劍
巴林站女子重劍團體銀牌 方心﹑黎曉瞳﹑吳海諦
香港站男子重劍團體銅牌 徐家煥﹑高映川﹑王梓皓﹑袁諾文
佩劍
釜山站女子佩劍團體銅牌 鄭雅之﹑薛雅齊﹑薛雅致﹑曾悅澄
突尼西亞站女子佩劍團體銅牌 薛雅齊﹑劉綺程﹑呂心懿﹑曾悅澄
保加利亞站男子佩劍團體銅牌 何柏霖﹑李俊林﹑謝匡泓﹑黃子桓
港隊過往7名世青獎牌得主：
2025年世界青少年劍擊錦標賽賽程
4月7日：青年組男﹑女子佩劍個人賽
4月8日：少年組男﹑女子佩劍個人賽
4月9日：青年組男﹑女子佩劍團體賽
4月10日：青年組男﹑女子花劍個人賽
4月11日：少年組男﹑女子花劍個人賽
4月12日：青年組男﹑女子花劍團體賽
4月13日：青年組男﹑女子重劍個人賽
4月14日：少年組男﹑女子重劍個人賽
4月15日：青年組男﹑女子重劍團體賽