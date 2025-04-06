劍擊世青賽｜港隊40小將征無錫　男花青年世盃兩摘銀力爭零的突破

一年一度的世界青少年劍擊錦標賽，下周一（14日）開始在中國無錫上演，香港隊今屆派出40人參賽，港隊大軍分批出發，佩劍隊率先抵達當地。港隊小將今季表現突出，在青年世界盃分站獲獎無數，力爭在世青賽再爭佳績。



香港佩劍隊率先出發無錫。（中國香港劍擊總會圖片）

劍擊亞青賽｜港隊男花挫韓國青年組團體四連霸 摘3金5銀8銅落幕

香港劍擊隊早前在科威特舉行的亞青賽摘下3金5銀8銅，下周轉戰中國無錫舉行的世青賽，在一連9日的賽事再爭獎牌。按世青賽的傳統，三個劍種的賽期分開，佩劍﹑花劍﹑重劍各進行3個賽日，完成少年組（17歲以下）個人賽，以及青年組（20歲以下）的個人賽與團體賽。佩劍是首項舉行的劍種，港隊成員們已在今早出發到無錫。

香港隊精銳盡出，一共派出40名劍手出戰，由巴黎奧運的女子花劍代表陳諾思（Daphne）領軍，包括Daphne在內的9名2005年出生的劍手，將會最後一年參加世青並衝擊獎牌。少年組方面，早前在亞青賽男子花劍摘下兩金的王哲無緣入選，而花劍的梁殷僑﹑佩劍的葉誠治及楊書涵是大軍中最年輕，三人同樣是2011年出生。

2025年世界青少年劍擊錦標賽香港隊名單



少年組

男子花劍：陸浚諾﹑許皓竣﹑何承謙

女子花劍：樊寶懿﹑梁殷僑﹑龍卓盈

男子重劍：何承灃﹑徐啓哲﹑王梓皓

女子重劍：吳海諦﹑羅阡滺﹑李懿穎

男子佩劍：鄭東灝﹑袁瑋杭﹑葉誠治

女子佩劍：曾悅澄﹑鍾依廷﹑楊書涵



青年組

男子花劍：林浩朗﹑鄭鐵男﹑蔡子樂﹑陸浚諾

女子花劍：陳諾思、黃純一﹑莊韻諺﹑黃諾頤

男子重劍：袁諾文﹑高映川﹑黃至晧﹑徐家煥

女子重劍：吳海諦﹑方心﹑黎曉瞳﹑吳琬琳

男子佩劍：何柏霖﹑李俊林﹑謝匡泓﹑黃子桓

女子佩劍：薛雅齊﹑鄭雅之﹑曾悅澄﹑薛雅致



香港佩劍隊已抵達無錫。（Facebook截圖）

為了爭取積分，近年港隊小將們積極參與青年世界盃賽事，港隊亦屢獲佳績，港隊各個劍種今季共獲1金3銀6銅，當中1金2銅是男子花劍的個人獎牌，鄭鐵男揚威秘魯，在利馬站奪金。

港隊過去在世青曾經7次踏上頒獎台，全數來自個人項目，港隊在團體賽未曾取得獎牌。香港隊今季在青年世界盃團體項目取得突破性成績，男子花劍隊在曼谷站及薩格勒布站殺入決賽，兩度摘銀，世界排名升上第5位，而港隊女重﹑男佩﹑女佩亦是歷史性首度登上頒獎台，力爭在世青賽再締造歷史。

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香港男子佩劍隊今年在青年世界盃首度獲得獎牌。（中國香港劍擊總會圖片）

港隊今季青年世界盃戰績



花劍

秘魯利馬站男子花劍個人金牌 鄭鐵男

曼谷站男子花劍團體銀牌 蔡子樂﹑林浩朗﹑陸浚諾﹑麥朗圖

薩格勒布站男子花劍團體銀牌 蔡子樂﹑林浩朗﹑梁國風﹑陸浚諾

阿聯酋站男子花劍個人銅牌 原子舜

薩格勒布站男子花劍個人銅牌 林浩朗



重劍

巴林站女子重劍團體銀牌 方心﹑黎曉瞳﹑吳海諦

香港站男子重劍團體銅牌 徐家煥﹑高映川﹑王梓皓﹑袁諾文



佩劍

釜山站女子佩劍團體銅牌 鄭雅之﹑薛雅齊﹑薛雅致﹑曾悅澄

突尼西亞站女子佩劍團體銅牌 薛雅齊﹑劉綺程﹑呂心懿﹑曾悅澄

保加利亞站男子佩劍團體銅牌 何柏霖﹑李俊林﹑謝匡泓﹑黃子桓



港隊過往7名世青獎牌得主：

+ 2

2025年世界青少年劍擊錦標賽賽程



4月7日：青年組男﹑女子佩劍個人賽

4月8日：少年組男﹑女子佩劍個人賽

4月9日：青年組男﹑女子佩劍團體賽

4月10日：青年組男﹑女子花劍個人賽

4月11日：少年組男﹑女子花劍個人賽

4月12日：青年組男﹑女子花劍團體賽

4月13日：青年組男﹑女子重劍個人賽

4月14日：少年組男﹑女子重劍個人賽

4月15日：青年組男﹑女子重劍團體賽

