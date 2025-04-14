劍擊｜15歲吳海諦世少女子重劍摘銅　港隊今屆首登頒獎台

中國無錫舉行的世界青少年劍擊錦標賽，來到第8日，香港隊終於有獎牌落袋。15歲的重劍女將吳海諦（Haidi）在少年組女子重劍個人賽殺入4強，穩奪獎牌，亦是港隊今年賽事首面獎牌。



今年劍擊世青賽之前的7個賽日，香港隊與獎牌總是差一點，一共5名劍手8強止步，直至少年組重劍個人賽，港隊小將終踏上頒獎台。

劍擊｜江旻憓急流勇退變機遇 15歲重劍小將瞄準機會向上衝擊

吳海諦。（中國香港劍擊總會圖片）

吳海諦打入少年組女重4強，穩奪獎牌。（中國香港劍擊總會圖片）

在亞青賽摘下少年組女子重劍銀牌的吳海諦，與羅阡滺﹑李懿穎出戰世少，惟兩人分別在首圈及32強止步，Haidi成為港隊獨苗。小組賽僅負一場的吳海諦首圈輪空，其後淘汰愛沙尼亞及波蘭劍手，16強與羅馬尼亞劍手激戰至「決一劍」險勝過關，晉身8強。

吳海諦與烏克蘭劍手Valeriia Bilous-Gridzhak爭奪4強席位，Haidi首節稍為佔優，第二節更拉開4分優勢，最後一節頂住對手的強攻，最終以15：14殺入4強，穩奪獎牌，4強將鬥同樣來自烏克蘭的Alina Dmytruk。吳海諦首節僅僅落後一分，及後採取主動不果，分數愈拉愈遠，結果以4：15落敗，無緣決賽，仍然摘下銅牌。

吳海諦在今年世青賽摘下銅牌。（FIE圖片）

吳海諦成為香港隊第8名劍手踏上頒獎台，亦是繼2018年的佘繕妡、2022年的陳海琳後，少年組女子重劍第3人摘下世少獎牌。

港隊過往7名世青獎牌得主：