劍擊世青賽｜女佩薛雅齊與青年組獎牌擦身而過　黃子桓16強止步

2025年世界青少年劍擊錦標賽在中國無錫揭開序幕，香港隊佩劍小將黃子桓（Anson）與薛雅齊（Summer）早前在亞青賽攜手登上頒獎台，二人勇態延至世青，當中薛雅齊更以頭號種子身份躋身淘汰賽，過關斬將，惜與頒獎台只差一步。



最後一年參加青年賽的薛雅齊，早前在科威特的亞青賽首摘個人獎牌，如今轉戰世青再衝獎牌。薛雅齊小組賽僅失5分，以頭號種子身份晉身淘汰賽，Summer首圈輪空，其後輕取烏茲別克劍手。Summer未遇太大壓力，接連以15：2大勝巴西及阿塞拜疆劍手，強勢躋身8強，與中立運動員Aleksandra Mikhailova爭上頒獎台。

薛雅齊開局強勢，連取3分，首節以8：6領先，休息後一度拉開5分優勢，惜未能力保勝局，以13：15飲恨，與獎牌擦身而過。

薛雅齊。（中國香港劍擊總會圖片）

早前亞青賽摘銀個人銀牌的黃子桓，小組賽同樣全勝，其後淘汰巴西及中立劍手，再以15：13反勝韓國的Lim Sungmin，16強遇上烏茲別克的Zuhriddin Kodirov，惜以10：15落敗，無緣8強。