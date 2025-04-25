曼聯對香港隊︱增港足球迷區　區內門票減價$600　足總4.28發售

曼聯對香港足球代表隊的友誼賽，將增設港足球迷區，區內門票會比原價減$600，足總將負責相關門票的票務安排。



曼聯在今季英超完結後將展開亞洲之旅，先到訪馬來西亞，至下月30日會在香港大球場對香港足球代表隊。早前有球迷關注賽事主辦方應劃出港隊球迷區，讓主隊支持者並肩打氣.．

主場的香港隊將獲專屬球迷打氣區。（資料圖片）

國際文娛管理有限公司（ProEvents）今公布最新安排，為答謝球迷對港足支持，在與足總磋商後，決定把球場北看台137區（共400個座位）劃為「港隊球迷打氣區」，只限港足球迷而設。據了解，新安排並未影響原先已發售的門票及劃位安排。

主辦方指，為鼓勵更多港隊球迷入場，該區門票價格將由原價$1990元減至$1390元。而「港隊球迷打氣區」的購票事務，將由足總全權負責，主辦方指必須確保過程公平、公正、公開。

足總之後公布，港隊球迷打氣區門票於4月28日中午12時正，透過此連結發售，相關購票人士必須證明由2024年10月起入場觀看港隊主場賽事至少3場，⁠門票先到先得，且每人只能限購1張門票。

大球場北看台137區（共400個座位）會劃為「港隊球迷打氣區」。（公關提供）

比賽門票已於今月11日起在Cityline公開發售，截至周五（25日）下午1時，比賽最平6個價位（$390至$1390）的門票已售罄，只剩下$1990、$2490及$2990門票。