曼聯承諾帶4球星訪港　三日兩夜行程曝光　賽前操練不開放公眾

曼聯下月底訪港，5月30日與香港足球代表隊在香港大球場友賽，主辦單位國際文娛管理有限公司（ProEvents）周四（10日）舉行發布會。



主辦單位公布賽事由凝皓教育冠名贊助，全名為「凝皓教育挑戰盃」。據《The Athletic》報道，曼聯今次到訪馬來西亞與香港的亞洲之旅，戲金合共約700萬英鎊（約6993萬港元），國際文娛管理有限公司（ProEvents）主席金偉明拒絕評論，但指金額「高、貴」，雖然曼聯今季成績不似預期，但其球迷人數高，加上歐洲列強戲金水平自疫情後全線急升，只能接受。

國際文娛管理有限公司（ProEvents）主席金偉明。（梁鵬威攝）

自去年美斯訪港鬧出風波後，外界關注球隊訪問球員名單，與球員會否上陣。金偉明表示自己過去7次主辦曼聯表演賽，此前從未在合約中加上球員名字，但今次屬例外，一度令紅魔不滿。他強調最終雙方都獲得保障，「我收到的名單大部份（球員）都會來，他們5月25日踢完英超最後一場後不能回家，就坐飛機去馬來西亞。當然合約上列明如球員有家事、受傷等，可以不隨隊。」

曼聯巡迴賽及友誼賽總監Christoffer Komen在發布會上承諾，紅魔會獻上一場精彩的比賽，「球員6月才會放行至國家隊參與國際賽，所以我們有信心會帶球星訪港，大家可以相信我們。隊長般奴費南迪斯、卡斯米路、加拿祖，阿密特迪亞路（Amad Diallo）沒有傷的話，他也會來。」

曼聯5月訪港。（Getty Images）

曼聯5月28日完成馬來西亞之旅後，29日便會抵港，留港三日兩夜，賽前不會作公開操練，但會出席贊助商活動，30日與港隊比賽後，翌日便會離港。金偉明稱曼聯賽前操練只開放予少數弱勢社群人士，屬慈善活動。

今次比賽門票票價分8種，周五（11日）正午12時在Cityline平台公開發售，每張門票需另收取$100手續費。最貴的2990元門票位於廂房層與低層球場兩側正中位置；2490元門票屬低層近四邊角球旗位置；1990元門票為低層兩邊龍門後方位置，1390元、1190元、990元、690元及390元則為高層座位，當中最平的390元「山頂位」為高層四角最側座位。

曼聯訪港門票票價。（網上圖片）

金偉明解釋，門票價格盡量符合政府「宣傳香港」的要求，支持本港經濟，並指正申請「M」品牌活動資助。曼聯官網周三（8日）已率先提供預售門票途徑，球迷經官網登記後，憑預售碼可在Cityline優先購買比賽門票。截止周四（9日）下午6時，預售階段只剩少量$2490門票。金偉明指，預售門票數目僅數千張，佔總門票數目的極少數，有信心今次賽事可「爆棚」，不受比賽地點所影響。

「大家都是捧曼聯，就會看曼聯，在新球場（啟德）舉辦當然好，但始終商業角度，有人預約了（啟德）場地，但我不介意。」啟德主場館5月24至25日將舉辦林俊杰演唱會，金偉明指雖有5日作準備，但認為時間不足以鋪好草皮，因此最終選擇香港大球場。「鋪草皮最好要七天，五天趕給我也不想用，因為球員（身價）很貴，有什麼事受傷，我責任很大。曼聯對比賽地點也沒有意見。」