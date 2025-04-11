約基訪港與顏卓彬嚐道地茶餐廳　狠批曼聯：與當年三冠王無得比

曼聯日前宣布將在5月30日與香港足球代表隊進行友誼賽，「紅魔鬼」名宿約基（Dwight Yorke）專誠來港出席記者會，今日（11日）更與港隊代表顏卓彬在尖沙咀的茶餐廳一嚐港式美食，更親自嘗試炮製港式奶茶。

曼聯今季近況飄忽，昨晚深夜在歐霸盃被里昂逼和，約基因為時差亦有觀看，指紅魔鬼再度犯下老毛病，而作為99年曼聯「三冠王」的成員之一的約基，並坦言今時今日的曼聯與當年自己效力時「無得比」。



約基（中）與顏卓彬嘗試沖港式奶茶。（梁鵬威攝）

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曼聯相隔12年再度訪港，紅魔鬼傳奇前鋒約基特意來港造勢，今日與港足中場顏卓彬出席活動，在尖沙咀一間茶餐廳初次嘗試沖港式奶茶，兩人在指導下沖好奶茶，約基更叫在場記者試飲，顏卓彬一嚐約基親自炮製的奶茶，笑言就像平日茶餐廳的一樣。

平時甚少喝茶或咖啡的約基，今次特意嘗試港式奶茶味道如何，這名曼聯名宿自言不太喜歡茶的苦澀味，除了落得更多淡奶，更特別要求餐廳給他蜜糖，再倒進奶茶中，約基一口喝下顯得十分滋味。

初次沖港式奶茶，約基認為一點難度都沒有，「只是用茶包加奶再沖落杯，其實不難。」而喝茶的經驗勾起約基在千里達長大的回憶，與當地的沖茶差不多，只是當地使用煉奶，所以他最後加入蜜糖，使奶茶更甜、更易入口。

約基笑言沖奶茶其實唔難。（梁鵬威攝）

除了沖奶茶，茶餐廳亦準備了奶油豬、西多士、沙嗲牛肉麵等地道食品，顏卓彬一盡地主之誼，切好西多及奶油豬，約基更以筷子夾起一口嘗試。約基歷年內多次造訪香港，卻是首次嘗試茶餐廳食品，讓他感受到香港的另一面，「以往每次來港都被安排去高級餐廳，甚少機會造訪鬧市中的餐廳，同樣感受到香港活力的一面，這個體驗很不一樣。」約基更大讚香港從不令他失望，每次來港總沒有任何投訴。

約基用筷子嘗試不同的茶餐廳食物。（梁鵬威攝）

約基評曼聯重覆犯錯 與三冠王大軍無得比

曼聯今季狀態一般，現時在英超排中游，歐霸盃是如今唯一可以爭奪的獎盃，約基指香港球迷一貫熱情，就算曼聯戰績一般，但球迷們依然支持，與球隊一同走過艱難的時期。

曼聯昨晚深夜作客里昂的歐霸盃賽事，約基因時差亦有觀看直播，紅魔鬼在領先下錯失贏波的機會，今季多次出現，而奧拿拿更是兩度犯錯。約基坦言，守門員本是容不下太多犯錯空間的位置，尤其是在曼聯，「我不會批評他，每人都會犯錯，尤其是作為門將，沒有太多犯錯的空間。曼聯歷年來有不少世界級門將效力，奧拿拿的犯錯更容易被放大。」

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奧拿拿兩度犯錯成為今場主角。（路透社）

作為1999年「三冠王」的一員，約基直言今時今日的曼聯，與他當年效力的陣容根本無法對比，「我們（三冠王陣容）的球員好太多，各方面都比現時的大軍出色，無論領先、落後也可以奮戰，任何時候也為曼聯而戰，現時的曼聯球員似是不太明白這一點。當別人嘗試擊敗你時，你必須表現出反擊的決心和鬥志，現時這隊曼聯沒有任何一人合資格成為當年（三冠王）的大軍。」

約基認為現時的曼聯無法與當年的曼聯相比。（梁鵬威攝）

連續兩日與約基一同出席活動的顏卓彬，坦言自小也聽過約基的名字，是父親一輩十分熟悉的球星，對他就如傳奇般的存在，平時甚少機會與這種級數的球星接觸，更有機會交流，約基叫顏卓彬落場時，一定要有入波的決心。