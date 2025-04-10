曼聯訪港︱港足拒當表演賽 揚言認真備戰 6月主場友賽尼泊爾
撰文：袁志浩
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香港足球代表隊在5月30日將與英超球會曼聯交手，賽事雖屬表演賽性質，但港隊主帥韋斯活明言認真對待，以準備6月主場對印度的亞洲盃外圍賽。
曼聯將於5月30日友賽香港足球代表隊，爭取連續兩屆打入亞洲盃決賽周的港足，在6月的外圍賽將主場迎戰印度，球員顏卓彬指不會視與曼聯交手為表演賽，揚言認真應戰，望球員藉此提升狀態。
在曼聯青訓系統出身的主教練韋斯活也樂見曼聯與港足對壘，「我們只能選23至24名球員，大家都爭取入選，所以會積極提升狀態，令我的工作容易了。」他強調，確保球員不會因曼聯一役而分心，目標仍是在印度身上取得分數。
港隊無法以最佳人腳與曼聯友賽，事關5月31日本地仍有足總盃決賽上演，決定來季亞洲賽席位誰屬，現時四強由東方對大埔、標準流浪鬥港會，球員必須為球會備戰。
韋斯活則認為問題不大，因近來港隊決選中，沒有標準流浪及港會球員，而大埔只有謝家榮、陳肇鈞兩人；東方則有葉鴻輝、亞歷斯祖、賓紀文，他認為球員之後便會歸隊，對備戰亞洲盃外圍賽影響有限。
韋斯活又透露，港隊在對印度前，先在主場與世界排名第175位的尼泊爾拍跳，尼泊爾上月友賽擊敗港隊同組對手新加坡，而港隊分組賽僅與新加坡戰和。
韋斯活表示對印度一役甚高機會在啟德主場館舉行，但仍有待各方落實，「即使在啟德踢也不擔心難適應，職業球員習慣在不同場地比賽，但球場闊度、門框高度都差不多。啟德是很大，很有氣氛，希望球員會因此有更多動力。」
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