李斯特城傳奇華迪離隊　從寂寂無名到英超最佳　效力13年甘苦與共

李斯特城傳奇射手占美華迪（Jamie Vardy）將於今季尾離隊。李城透過官方網站宣布華迪效力13年後離隊的消息，並形容這位38歲英格蘭前鋒為球會史上最偉大的球員。

華迪在2012年以100萬鎊身價從非職業聯賽加盟當時英冠的李斯特城，開展傳奇之路，在15/16球季歷史性為李城贏得英超冠軍，到19/20球季個人贏得英超神射手。效力13年來，華迪為李城各項賽事上陣496次，攻入198球。華迪表示這次告別不是退役，他仍然會繼續踢波，享受入球。



占美華迪今季尾離開李斯特城。（路透社）

當地時間周四（24日）晚，李斯特城在社交網站宣布：「我們史上最偉大的球員占美華迪，將會在今夏離隊。」

「對於李斯特城的球迷，我為這一天的到來感到難過，但這一天始終會來。」華迪說：「我在這間球會經歷了難以置信的13年，取得很多的成功，儘管經歷過一些低谷，但大部分都是好時光。」

「終於來到完結的一日，雖然傷感，但是時候了。」華迪說：「李斯特城永遠在我心中佔據重要的位置。」

華迪為李城效力13年。13年前，他只是一個在非職業聯賽效力的球員，如今他已經是英超傳奇。（路透社）

華迪表示未有打算退役，他說：「這次不是掛靴。我仍然繼續踢波，做我最享受的事，就是入球。希望今季仍可為李城入多一兩球，未來再取得更多入球。我已經38歲，但我仍然有渴望及野心去實現更多的目標。」

華迪是英格蘭球壇的勵志傳奇，在低組別聯賽出道，曾經周薪只有30鎊，他一步步往上爬。在11/12球季，他效力第五級聯賽的費列活特，成為聯賽神射手。在25歲的時候，他被當時英冠的李城看中，以100萬鎊收購，開啟傳奇之路。

占美華迪為李斯特城贏得英超。（路透社）

華迪幫助李城升上英超，在15/16球季攻入24個英超入球，當選該季英超最佳球員及英格蘭足球先生，助球隊歷史性贏得英超冠軍，創出球壇史上其中一個最震撼的奇蹟。成名後，傳阿仙奴向他招手，但他決定留隊。

占美華迪為李斯特城贏得足總盃。（路透社）

19/20球季，33歲的華迪以23球，成為英超史上最年長的神射手。在2021年，他協助李城贏得足總盃冠軍。在2023年，華迪陪同李城降班，在23/24球季即贏得英冠錦標，重上英超。可惜，李城今季成績欠佳，現排尾二，提早降回英冠。