列斯聯升英超即傳過河拆橋　欲炒「英冠專家」改聘摩連奴執教

列斯聯周一（21日）確定重返英超，然而慶功活動還未舉行，球會管理層便擔心率領球隊升班的主帥法基（Daniel Farke）實力不足，或辭退他改聘「狂人」摩連奴（Jose Mourinho）執教。



法基率隊升班，卻有傳遭球會放棄。（Getty Images）

「英冠專家」難堪大用？

列斯聯在2023年夏天從英超降班後，聘請德國籍主帥法基執教。他曾兩度帶領諾域治從英冠升班，上季亦率列斯聯晉身升班附加賽，但最終在決賽以0：1不敵修咸頓。

今季提前兩輪確定升班，目前排在英冠榜首，但英國《每日郵報》報道，列斯聯班主49ers正考慮將法基辭退。他雖然是英冠專家，已三度帶領不同球隊成功「衝超」，但在英超的戰績卻令人卻步——作為諾域治教練執教49場英超賽事，他的戰績是6勝8和35負，場均0.35分。

法基英超戰績太差，被質疑「不夠班」。（Getty Images）

2021年升上英超，法基領軍的「金絲雀」開季慘吞6連敗，加上2020年夏天降班前連輸10場，跨季留下英格蘭頂級聯賽史上同一教練最長連敗紀錄。

摩連奴成接任熱門

多間英國媒體指，列斯聯有意邀請摩連奴執教，他之前也公開表示希望在離開費倫巴治後，執教一間英超下半版的球會，是熱門接任主帥之一。英超名宿達倫賓特也指，列斯聯非常適合「摩佬」執教，更形容雙方是天作之合。

摩連奴

《太陽報》表示謝拉特（Steven Gerrard）、高比蘭（Carlos Corberan）、韋拉（Patrick Vieira）等都是候選人之一；《每日郵報》補充，看到伊拉奧拿（Andoni Iraola）今季在般尼茅夫取得成功，列斯聯更想聘請一位名氣不大的教頭。

前主帥比爾沙曾因率球隊升班，而深受列斯聯球迷愛戴。（Getty Images）

「過橋抽板」或引球迷不滿

不過《每日郵報》補充，49ers也意識到過橋抽板可能會引來球迷不滿，此前便有過類似事件。比爾沙（Marcelo Bielsa）在2019/20率球會時隔17年重返英超，深受球迷愛戴，列斯市中心更有一條街道因此命名為比爾沙路。

之後縱使戰績不佳而帥位不穩，列斯聯球迷仍多次公開支持這位功勳主帥，最終球會2022年2月手起刀落辭退比爾沙，一直有球迷表示不滿。