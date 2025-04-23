英超︱曼城挫維拉哥迪奧拿激情慶祝過後　冷靜分析一句總結顯不滿

英超聯賽進入最後直路，僅餘懸念就是歐聯席位之爭，來季英超至少有5個名額，今晨上演一場「前五」關鍵戰，曼城主場戰至補時4分鐘終以2：1力克阿士東維拉，升上第3位。

從分數形勢以至餘下賽程易難度，曼城擊敗維拉後奪得歐聯入場券機會高唱入雲，可是領隊哥迪奧拿慶祝勝利開心過後，冷靜地以一句話總結今季，還是盡顯不滿之情。



英超︱曼城補時絕殺挫維拉，哥迪奧拿激情慶祝。（路透社）

「最後一分鐘反勝是屬於利物浦的」

高普離開利物浦，紅軍今季由史諾領軍，失去老對手的哥迪奧拿不知是否掛念德國老朋友，激情挫維拉後的反應竟是：「我們並不習慣，最後一分鐘反勝是屬於利物浦的。」

哥帥開心慶祝後說：「我們並不習慣，所以我很開心。我們進入最後4場比賽，知道阿士東維拉這樣的歐聯資格競爭對手是支歐洲頂級球隊」，他讚揚麾下：「我們踢得很好，爭搶很主動，後防4將表現無懈可擊，我真的很開心。」

他續稱：「足球就是情緒激昂。過去兩仗真是很困難，所以我們都很滿足，我很開心，我必須承認這一點。我們嘗試不輸球，1：1不是差勁戰果，但杜古（交出致勝球助攻）的表現實在太好。」

曼城擊敗維拉後奪得歐聯入場券機會高唱入雲。（路透社）

曼城奪歐聯資格機會高 哥帥卻這樣說

哥迪奧拿滔滔不絕，「球隊奮力戰鬥，今場表現真的很好，這是支神奇的球隊……」可是說着說着，或許漸漸冷靜下來，忽然說上一句：「今個球季就是差勁」（This season has been bad）。

他開始分析，「無論我們能否晉身（足總盃）決賽或是否取得歐聯資格，現實決定一切，能令你感覺球季是好的就是英超聯賽，不是歐聯，不是足總盃，而是能在英超聯賽維持穩定表現。」

曼城今季在英超中段失蹄，金球獎得主洛迪9月中重創收咧，11月突然陷入低潮連輸4場，並在主場擊敗森林後，連續4場不勝，彷彿自動退出爭冠行列。他甚至曾在比賽期間抓到滿頭抓痕，加上跟相戀相伴多年的太太離異，一度令人擔心他的心理狀況。

藍月亮今季在歐聯新制下也表現不佳，聯賽階段苦苦掙扎，戰至附加賽被老對手皇馬淘汰，哥帥領軍生涯首度未能帶隊入16強。今季唯一獎盃希望就是足總盃，曼城周日會跟森林爭入決賽。不過他顯然已從心理低谷走出來，樂觀地總結：「這種事情就是會發生，有時會有差勁球季。（英超）球隊水平真是很突出。」