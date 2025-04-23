英超︱利物浦為慳錢令紐尼斯失正選？　簡單算術傳言不攻自破

利物浦前鋒達雲紐尼斯（Darwin Nunez）今季在史諾麾下上陣機會大減，33輪英超僅得8次正選，而且對上一次已經是3月8日對修咸頓，至今足足超過一個月。

近期有葡萄牙媒體直指，那是因為利物浦如果再派他踢多一場正選，便要向賓菲加付出500萬歐元的緣故。可是一條簡單算術，已令傳言不攻自破。



紐尼斯對上一次正選上陣已是3月8日對修咸頓一仗。（路透社）

利物浦為慳錢令紐尼斯失正選？

葡萄牙體育報章《球報》（A Bola）宣稱，根據紐尼斯轉會利物浦的合約附帶條款，如果紐尼斯為利物浦在英超和歐聯正選上陣滿60場，便需要向賓菲加額外支付500萬歐元，目前紐尼斯在兩項賽事為紅軍正選上陣59場，距離達標只差一場。

紐尼斯2022年以1億歐元轉會費從賓菲加轉投利物浦，當中包括一筆過支付7500萬歐元，另加2500萬歐元附帶獎金條款。兩間球會並公開未確認附帶條款內容，《球報》指紐尼斯在英超和歐聯合共正選上陣10場後，先獲500萬歐元，到他在兩項賽事合共正選35場，再獲另外500萬歐元，如他達到60場正選，便可再獲得多500萬歐元。

有葡萄牙報章宣稱利物浦為慳錢令紐尼斯失正選。（Getty Images）

簡單算術傳言不攻自破

該報宣稱，紐尼斯目前在英超和歐聯合共正選上陣59場，對上一次正選上陣已是3月8日對修咸頓一仗，換言之，他已經超過一個月未獲紅軍在英超正選上陣，令「利物浦為慳錢收起紐尼斯」的說法看來言之鑿鑿。

可是一查之下，數字根本對不上來。紐尼斯2022/23加盟首季，英超正選上陣19場，歐聯5場；上季英超22場正選，另加歐聯6場；今季他正選變後備之下，英超8場，歐聯5場，共13場正選，今季尚未完結，3個球季加起來他已在兩項賽事累積65場正選，而不是《球報》宣稱的59場。

紐尼斯未獲正選，利物浦內部消息指是主帥史諾的決定。（路透社）

利物浦《迴聲報》：一切是主帥史諾的決定

利物浦《迴聲報》指出，紐尼斯並不是因為財政理由被收起，今年1月紅軍也拒絕接受來自沙特阿拉伯球會的巨額轉會費，留住烏拉圭前鋒。記者Ian Doyle更指出，利物浦球會內部消息斷然否認是財政原因而不派紐尼斯上陣，一切基於主帥史諾的決定。

紐尼斯高價加盟以來，表現一直未達預期高度，他在高普麾下獲得大量機會，史諾上任後無論正選或出場時間均大減，上仗球隊2：1挫韋斯咸再次坐冷板。近日傳出他跟其中一位教練不和，並在賽前練習提早離場，史諾先是說紐尼斯生病了，之後才改口聲稱「他感覺不好」，同時否認紐尼斯跟教練團隊不和。

無論如何，種種跡象顯示，史諾並不太信任紐尼斯，預期今季完結便會被賣走，並引入史諾心儀的中鋒人選。