英超｜阿仙奴兩度領先遭水晶宮逼和 利物浦距提前封王只差1分
撰文：陳旭暉
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阿仙奴主場面對水晶宮，兩度領先下被對手追和，最終雙方2：2握手言和。經過周三晚的英超後，兵工廠在積分榜上落後紅軍12分並多踢1場。在阿仙奴僅餘4輪聯賽未踢之下，利物浦周末對熱刺只要打和便能提前奪冠。
阿仙奴留力遭逼和
阿仙奴與水晶宮分別晉身歐聯及足總盃4強，雙方今仗都稍微留力未有「夫添」出擊。主隊憑基域諾（Jakub Kiwior）及杜沙特（Leandro Trossard）入球兩度領先，不過水晶宮由伊斯（Eberechi Eze）及馬迪達（Jean-Philippe Mateta）先後建功追和。
兵工廠今仗若果落敗，利物浦便能確定奪冠，今仗雙方踢成2：2未有讓此情況出現，不過紅軍在周日（27日）主場對熱刺一役只要拿到1分，便能提早4輪贏得隊史第2次英超冠軍。目前利物浦33戰得79分，阿仙奴34戰67分，落後12分。
阿迪達不滿球員分心
阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）本來今戰讓主將布卡約沙卡（Bukayo Saka）坐在後備席休息，但遲遲未能鎖定勝局下，在60分鐘派沙卡入替，最終亦未能全取三分。
阿迪達賽後批評球隊未有踢出水準，因而斷送勝仗：「賽前我們已說過不要將注意力放在其他地方，其實我們有足夠時間去備戰（歐聯）對巴黎聖日耳門的比賽，球隊今天表現不值得獲勝。」
阿仙奴與巴黎聖日耳門的歐聯4強首回合將在下周二舉行，阿迪達形容是今季最重要一役：「我們需要重拾狀態。」
英超榜首形勢
1) 利物浦 33場 79分
2) 阿仙奴 34場 67分
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