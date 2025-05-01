歐聯4強︱巴塞隆拿兩度落後　耶馬領軍主場3：3 逼和國際米蘭

歐聯周三（4月30日）繼續舉行四強首回合賽事，巴塞隆拿在兩度落後的劣勢下主場3：3逼和國際米蘭。



上半場不足1分鐘，馬古斯杜林（Marcus Thuram）為國米先開紀錄。20分鐘後，杜費斯（Denzel Dumfries）將領先優勢擴大至2：０。

至24分鐘，耶馬（Lamine Yamal）建功為巴塞打破僵局。到38分鐘，費倫托利斯（Ferran Torres）在拉芬夏（Raphinha）助攻下入球，助巴塞半場前扳平2：2。

換邊後，杜費斯63分鐘射入今場個人第二球，助國米再次領先，但巴塞65分鐘便由拉芬夏的遠射省中門楣後，皮球再撞向國米門將恩尼森馬（Yann Sommer）的背部入網，巴塞3：3迫和國米。次回合賽事將於5月6日舉行，巴塞作客米蘭再一決高下。