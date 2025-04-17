麥巴比傷出遭皇馬球迷無情柴台　球王接班人26歲仍在追尋歐聯首冠

皇家馬德里15次高舉歐聯（又稱：歐冠）冠軍獎盃，也是應屆冠軍盟主，錦標長年予取予攜，陣容星光熠熠，班拿貝主場球迷非常現實，球員只要踢得不夠好，就算是自家巨星也會柴台。強如C朗都經歷過，今次輪到麥巴比「當災」。



皇馬在歐聯八強對阿仙奴繼首回合輸0：3，回師主場班拿貝再以1：2敗陣出局，麥巴比傷出時慘被球迷喝倒采。



歐聯︱麥巴比上半場一度博得十二碼，但被VAR介入後球證終推翻決定。（路透社）

仍在追尋歐聯首冠的麥巴比

麥巴比近年多次經歷轉會鬧劇，今季終於在約滿巴黎聖日耳門（PSG）後，回復自由身免費加盟皇馬。在PSG蹉跎多年，被視為「球王接班人」的麥巴比不經不覺已經26歲，別說是贏得金球獎，身為現今最佳球員之一，依然在尋覓首個歐聯冠軍。

皇馬在安察洛堤領軍下，上季領球會第15次捧起大耳獎盃，麥巴比的加盟未帶來理想中如虎添翼效果，他與雲尼斯奧斯「撞位」下，改踢正箭頭，表現一直如未預期超卓。

歐聯︱皇馬不敵阿仙奴出局。（路透社）

對阿仙奴兩回合乏善可陳

對阿仙奴的兩回合賽事，表現更是乏善可陳。首回合踢足全場顆粒無收，次回合在班拿貝主場上陣，最大「貢獻」是23分鐘幾乎博得十二碼。當時他在皇馬一次罰球後在禁區內倒地，球證鳴笛直指十二碼，VAR介入下球證到場邊看慢鏡，清楚顯示防守他的迪格蘭賴斯只有輕微動作，麥巴比卻飛身插水博十二碼，球證推翻十二碼判決和賴斯的黃牌。

他在表現活躍的賴斯陰影下，顯得日月無光，他的差勁演出逃不過眼利的皇馬球迷，75分鐘右足踝扭傷被巴謙戴亞斯後備入替，現場宣布他被換出一刻，即被大部分班拿貝主場球迷報以噓聲。

歐聯︱麥巴比傷出，在班拿貝於噓聲中退場。（路透社）

班拿貝噓聲中退場

麥巴比在歐聯入球紀錄出眾，87場攻入55球，今季在皇馬14仗入7球，並帶來2次助攻，數據看來不差。可是去到關鍵的兩回合八強大戰，卻無任何建樹，尤其他今場不止沒有入球或助攻，甚至一次中框射門也沒有。他已經連續5場比賽沒有入球。

皇馬門將高圖爾斯認為，阿仙奴防守出色，令麥巴比和雲尼斯奧斯難以發揮，他一語道破皇馬進攻的一大問題：「我們或許需要多一些球隊整體的攻勢，而不是單靠球員個人能力。因為當雲尼斯奧斯或麥巴比被雙人夾擊，他們就算突破到一次，也難以做得更多。」

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這是皇馬自2020年以來首次未能晉身歐聯四強，難怪身處班拿貝的球迷感到不是味兒。麥巴比加盟皇馬的第一季，率先失落歐聯，會否四大皆空視乎餘下賽事走向：目前皇馬在西甲落後巴塞隆拿4分，賽事餘下7輪；西班牙盃決賽對手也是巴塞，決賽在4月26日深夜上演，剛好是今仗的10日之後。

麥巴比傷出時能夠自己步行出場，但有點步履蹒跚，皇馬暫未提供他的傷勢如何，未知能夠出戰西班牙盃決賽或何時復出。當雲尼斯奧斯去年在爭逐金球獎大熱倒灶，「麥總」加盟皇馬之後，兩大球星化學作用平平，法國隊長足球事業非但未能更上層樓，目前看來距離金球獎反而更遠。