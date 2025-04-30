歐聯四強︱阿仙奴失去他表現走樣首回合一球見負　PSG門神又發威

巴黎聖日耳門（PSG）對阿仙奴的萬眾期待歐聯四強對碰，戰情一如所料十分緊湊，奧士文尼迪比利早段入球一劍封喉，領PSG小勝1：0，不過阿仙奴其實至少有三次入球黃金機會，比賽末段PSG亦有兩次可擴大比數的「餐士」，首回合的一球差距，肯定未是定局。



阿仙奴今仗防守失去慣常的「硬度」，所有球迷直指同一原因——防守中場湯馬士柏迪因累積黃牌停賽，並不約而同抱怨柏迪上場對皇馬實在不應領那面「無謂」的黃牌。



PSG極速鋒線 「字母哥」玩殘阿仙奴右閘

PSG三人鋒線迪比利（Ousmane Dembélé）、基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）及19歲小將杜伊（Désiré Doué），或許是近期最當弗的組合。

開賽僅4分鐘，格魯吉亞「字母哥」基華拉斯基利亞便在左路發揮速度，接應隊友傳送後在底線前一點精準傳予在禁區邊無人看管的迪比利，後者第一時間踏順步韻抽射破網，阿仙奴領先1：0。

歐聯四強首回合︱奧士文尼迪比利早段入球一劍封喉，領PSG小勝1：0阿仙奴。（路透社）

當拿隆馬再次發威 阿仙奴1.65xG仍無入球

正如阿仙奴主帥阿迪達賽後所言，兵工廠頭10至15分鐘未能入局，或許一班從未在歐聯四強亮相的球員有點怯場，槍手站穩陣腳後攻勢也不少，可是馬天尼利和杜沙特未能把握單刀機會，門將當拿隆馬一再施展神救，助PSG力保不失。下半場有個連當拿隆馬也擋不住的入球，馬連奴接應迪格蘭賴斯的罰球頂入，可是越位在先被判無效。

阿仙奴今場預期入球（xG）達到1.65，卻連番把握不到入球黃金機會，一方面是當拿隆馬神勇，這位意大利門神今場作出5次撲救，為PSG今屆歐聯淘汰賽繼擊敗利物浦和阿士東維拉後，對阿仙奴同樣佔優勢；同是也是前線球員把握力不足，相對而言，PSG的xG只得1.14。

歐聯四強首回合︱當拿隆馬今場作出5次撲救，當中更包括兩球單刀。（路透社）

阿仙奴無柏迪防線缺硬度

當阿仙奴右閘添巴全場被基華拉斯基利亞戲耍，相信不少觀眾心裏都在想着柏迪今場缺陣的影響，失去這個防線前的重要屏障，「字母哥」為首的PSG前線球員踢得更加得心應手，賽後記者亦特別問到今場失去柏迪的影響，阿迪達的回應是：「我認為迪格蘭（賴斯）和米基爾（馬連奴）表現突出，他（柏迪）提供選擇或不同威脅，給我們彈性去改變比賽。」

球迷紛紛在討論區上抱怨，柏迪上場對皇馬不應魯莽多拿一面導致他停賽的無謂黃牌，阿迪達對晉身決賽仍樂觀，「這只是半場而已，我們仍大有機會入決賽（It's half-time and we have a big chance to be in the final）。」

的而且確，完場前PSG亦有兩個擴大比數的黃金機會，一球射中門框，一球未能把握，才令阿仙奴下場作客巴黎只需要追一球。