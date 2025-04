歐聯四強︱阿仙奴失去他表現走樣首回合一球見負　PSG門神又發威

巴黎聖日耳門(PSG)對阿仙奴的萬眾期待歐聯四強對碰,戰情一如所料十分緊湊,奧士文尼迪比利早段入球一劍封喉,領PSG小勝1:0,不過阿仙奴其實至少有三次入球黃金機會,比賽末段PSG亦有兩次可擴大比數的「餐士」,首回合的一球差距,肯定未是定局。



阿仙奴今仗防守失去慣常的「硬度」,所有球迷直指同一原因——防守中場湯馬士柏迪因累積黃牌停賽,並不約而同抱怨柏迪上場對皇馬實在不應領那面「無謂」的黃牌。



PSG極速鋒線 「字母哥」玩殘阿仙奴右閘

PSG三人鋒線迪比利(Ousmane Dembélé)、基華拉斯基利亞(Khvicha Kvaratskhelia)及19歲小將杜伊(Désiré Doué),或許是近期最當弗的組合。

開賽僅4分鐘,格魯吉亞「字母哥」基華拉斯基利亞便在左路發揮速度,接應隊友傳送後在底線前一點精準傳予在禁區邊無人看管的迪比利,後者第一時間踏順步韻抽射破網,阿仙奴領先1:0。

歐聯四強首回合︱奧士文尼迪比利早段入球一劍封喉,領PSG小勝1:0阿仙奴。(路透社)

當拿隆馬再次發威 阿仙奴1.65xG仍無入球

正如阿仙奴主帥阿迪達賽後所言,兵工廠頭10至15分鐘未能入局,或許一班從未在歐聯四強亮相的球員有點怯場,槍手站穩陣腳後攻勢也不少,可是馬天尼利和杜沙特未能把握單刀機會,門將當拿隆馬一再施展神救,助PSG力保不失。下半場有個連當拿隆馬也擋不住的入球,馬連奴接應迪格蘭賴斯的罰球頂入,可是越位在先被判無效。

阿仙奴今場預期入球(xG)達到1.65,卻連番把握不到入球黃金機會,一方面是當拿隆馬神勇,這位意大利門神今場作出5次撲救,為PSG今屆歐聯淘汰賽繼擊敗利物浦和阿士東維拉後,對阿仙奴同樣佔優勢;同是也是前線球員把握力不足,相對而言,PSG的xG只得1.14。

歐聯四強首回合︱當拿隆馬今場作出5次撲救,當中更包括兩球單刀。(路透社)

阿仙奴無柏迪防線缺硬度

當阿仙奴右閘添巴全場被基華拉斯基利亞戲耍,相信不少觀眾心裏都在想着柏迪今場缺陣的影響,失去這個防線前的重要屏障,「字母哥」為首的PSG前線球員踢得更加得心應手,賽後記者亦特別問到今場失去柏迪的影響,阿迪達的回應是:「我認為迪格蘭(賴斯)和米基爾(馬連奴)表現突出,他(柏迪)提供選擇或不同威脅,給我們彈性去改變比賽。」

球迷紛紛在討論區上抱怨,柏迪上場對皇馬不應魯莽多拿一面導致他停賽的無謂黃牌,阿迪達對晉身決賽仍樂觀,「這只是半場而已,我們仍大有機會入決賽(It's half-time and we have a big chance to be in the final)。」

的而且確,完場前PSG亦有兩個擴大比數的黃金機會,一球射中門框,一球未能把握,才令阿仙奴下場作客巴黎只需要追一球。