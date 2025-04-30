歐聯四強︱阿仙奴負PSG球迷同罵一位球員　「復出至今無場好波」

歐聯四強首回合阿仙奴主場0：1不敵巴黎聖日耳門（PSG），賽後阿仙奴球迷紛對球隊表現感到失望，今場槍手有防中柏迪缺陣，防守稍欠硬度，開賽初段便因「走甩」迪比利失球，可是之後有不少入球黃金機會，卻全數未能把握。

今次是阿仙奴自2009年後首度闖入歐聯四強，球員開賽初段表現怯場，大家都能夠理解，全球各地球迷卻不約而同地不滿隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）的表現。



歐聯四強首回合︱阿仙奴隊長奧迪加特的表現受球迷批評。（路透社）

奧迪加特被兩大英媒評為全隊最低分

26歲的奧迪加特球場視野卓越，踢法聰明，傳送獨到致命，而且勤於走動覆蓋範圍廣闊，是阿仙奴最強進攻發電機。季初他因足踝嚴重受傷缺陣個半月，球隊7場英超便有4場要失分，埋下聯賽失利種子。可是這位挪威中場傷癒復出後，狀態大不如前，大部分時間都失去近季的靈光，今仗歐聯四強首回合主場對PSG，他可能踢出加盟以來表現最差勁一仗，賽後也被球評和球迷批評得體無完膚。

《倫敦標準報》和《獨立報》都給他全隊最低評分，給他5分的《倫敦標準報》評語是：「未能如他希望那樣融入比賽，尤其是阿仙奴需要入球的時候。阿仙奴隊長沮喪一夜。」《獨立報》更只給他4分，並說：「開賽初段當PSG在阿仙奴迫搶中仍能進攻，他沮喪地揮動雙臂，這舉動就是在對手表現突出的三人中場下，今場阿仙奴開局困難的寫照。不是他的晚上，死球方面也失去他慣常的質素。」

歐聯四強首回合︱阿仙奴隊長奧迪加特被兩大英媒評為全隊最低分。（路透社）

慘烈數據反映差勁表現

奧迪加特今場數據慘烈，反映他今場表現如何差勁，沒有射門，沒有長傳，3次傳中沒有一次成功，14次次失去控球權，盤扭6次有5次失敗，地面爭球8次輸6次。

奧迪加特今場數據：

射門0次

傳中3次（成功0次）

長傳0次

失去控球14次

盤扭6次（成功1次）

地面爭球8次（成功2次）



+ 2

阿仙奴球迷對他失去耐性

奧迪加特曾是阿仙奴球迷寵兒，可是對PSG一仗的表現，已令球迷失去耐性，紛紛在X（前稱：Twitter）表達不滿，有球迷說：「奧迪加特自那次受傷以來整季也不妥」，也有人稱：「我愛奧迪加特，我真的是，一段很長很長時間以來他就是我最喜愛的球員，但必須要去問他究竟有什麼問題。我知道他曾嚴重受傷，但如今表現實在大不如前。」

另有聲音批評，「我無法為奧迪加特辯護，這是我們的隊長，不是青年軍球員」，有阿迷甚至認為主帥阿迪達應棄用他，「奧迪加特完全無影，他應該坐在觀眾席」，另一球迷意見雷同，「阿迪達應該開始以尼華尼利（Ethan Nwaneri）取代奧迪加特，我已經受夠了。」

香港各大阿仙奴球迷討論區或足球專頁，意見也是類似，有球迷狠批奧迪加特季初重創後「復出至今無場好波」、「受傷後只剩下勤力跑動」。從奧迪加特的身體語言，也看到這位中場球星今仗如何沮喪，至於四強次回合如何取捨，便考驗主帥阿迪達的功力。不過公平地說，今場失去柏迪的強大防守力，阿仙奴整條中後場也踢得更辛苦。