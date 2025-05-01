南區有限班費下再捧菁英盃　球會單場獎金達60萬：物有所值最重要

冠忠南區於菁英盃決賽以4：0清脆利落地擊敗理文，繼2022/23年球季後再贏得菁英盃冠軍，在有限班費下仍能奪冠，會長陳文俊認為是球會重視value for money（物有所值）。



南區足球隊贊助商冠忠巴士主席黃良柏今日賽前已落場邊與後備球員逐一握手，比賽期間他亦相當投入，賽後在球員推波助瀾下，率先舉起冠軍獎盃。

黃良柏指，適逢今年是冠忠巴士成立60周年，因此今場決賽贏波獎金為60萬。他表示，雖然公司生意受近年環球經濟影響，但仍會繼續支持南區：「找贊助不容易，冠忠一直努力跟合作夥伴支持地區球隊，繼續發展地區足球。」

南區會長陳文俊與冠忠巴士主席黃良柏一同捧盃。（袁志浩攝）

南區今季班費約800至900萬，難以跟約2000萬班費的理文相比，但最終成功奪冠。陳文俊季初曾指，搞波組軍應實際一點：「手上的牌（麻雀）是清一色對對糊就做，平糊牌就平糊牌，三番牌就三番牌，當然最好是十三么。」

他今承認菁英盃是三番牌食糊：「以我們的班費，每場有這種表現就收貨，但人不是機器，總有高高低低。我們逐個秤差一點，但士氣搭救，我跟黃生（黃良柏）都是生意人，最重要是value for money（物有所值）。」

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趙聡悟獲選「U22星中之星」。（夏家朗攝）

陳文俊又透露，隊中首席門將、港足成員伍瑋謙，以及右閘陳潤潼都會留隊，今季從傑志外借加盟的趙聡悟，下季將正式加盟，「有一個半個（球員）因友會出好高好高好高的價，以我們的準則會放手，（下季）再找合適的球員磨合，問題不大」。

年僅20歲的趙聡悟連續兩季被外借至南區，他在今場決賽右路挑戰日援立花稜也，多次創造威脅，尾段更取得入球，賽後獲選「U22星中之星」。

趙聡悟攻入最後一球。（夏家朗攝）

這名小將2019/20年球季曾隨「藍鳥」贏得菁英盃，但今次感受特別不同，「那一季（菁英盃）我只在決賽上陣（32分鐘），但今次我每場都有踢，參與度更高，而且這獎盃對南區很重要，很高興能入球與得獎。」

他認為今季外借最大得着，是增強了場上自信心，「會自己扭波、進攻，多些去一對一（突破）、射波」。他解釋來季選擇離開傑志，最大原因是尋找更多上陣機會：「我想參與更多比賽，用球員身份繼續成長。」