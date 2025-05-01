菁英盃︱南區大勝封王　理文棄將成MVP　李文恩：為組軍犯錯埋單

冠忠南區周四（1日）以4：0大勝理文，第二度贏得菁英盃，落敗的理文季內兩次打入盃賽決賽都失利，班主李文恩指正是為季初組軍做錯決定而「埋單」。



兩隊均派U22門將把關，理文潘尚希上輪助球隊在互射十二碼階段獲勝；南區的顏翱天則於四強勇救巴科爾十二碼。「黃黑軍團」適齡球員為周子謙與羅焯熙；南區就遣趙聡悟與容昊。

亞哥斯達先開紀錄。（袁志浩攝）

理文早段佔主動，12分鐘，艾華頓右路傳中，羅沙近門迎頂卻被顏翱天救出。戰至25分鐘南區於左路獲罰球機會，佐佐木周放棄斬入禁區，他橫傳陳潤潼，再傳邊至右路的川瀬浩太，造就趙聡悟有突破空間，結果皮球跌落基斯腳下，他隨即傳予亞哥斯達射入，南區在6名球員配合下先開紀錄。

南區第一個入球由6名球員配合。（袁志浩攝）

史提芬彭利拿把握理文犯錯擴大分差。（袁志浩攝）

32分鐘，杜度解圍省中亞哥斯達，史提芬彭利拿禁區內搶得皮球，推過潘尚希，再避開護空門的周子謙射入；加上4分鐘後，南區開出短角球再傳中，基斯無人看管下輕鬆頂入，不足40分鐘已領先3：0。

南區半場已領先3：0。（袁志浩攝）

南區之後先有顏翱天勇救保利臣快射，陳潤潼亦飛身封擋杜度門前抽射。南區67分鐘一次反擊，趙聡悟身體對抗爭贏立花稜也，短傳佐佐木周，他與史提芬彭利拿「撞牆」後傳回中路，由趙聡悟完成最後一腳，最終南區4：0大勝理文，繼2022/23年球季後第二度贏得菁英盃。

南區第二次高舉菁英盃。（夏家朗攝）

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理文今季先後打入高級組銀牌與菁英盃決賽，最終都失落錦標。班主李文恩早前曾承認，自己與管理層季前組軍時「上咗頭」，只希望簽入「夠班」、「有CV」的球員而忽略其狀態，他認為兩次失冠是「為自己錯誤而埋單」：「今場對方決心比我們強，他們贏是值得的，打入兩個盃賽決賽不算壞，但暫時也不算好結果。」

理文班主李文恩（右），賽後與暫代主帥朱兆基檢討。（袁志浩攝）

班主李文恩與球員一起在前排半蹲影隊照。（袁志浩攝）

對於上季被放棄而轉投南區，終在這場決賽倒戈入波，並成為MVP的亞哥斯達，李文恩僅恭喜對方，並向目前所有球員投下信心一票，強調前者與攻中保利臣無法直接比較：「保利臣今場踢較後的位置，情況有不同。」他希望球隊在餘下數場聯賽盡力踢好，又透露下季組軍會平衡年紀與經驗，將避免羅致年紀較大的外援。