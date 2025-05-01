美斯連續四場無波入　國際邁亞密美冠盃出局　與C朗同時失冠

昔日兩大球王同時失冠——C朗拿度坐鎮的沙特球隊艾納斯，於亞冠精英盃四強總成績不敵日本的川崎前鋒出局；美斯領軍的國際邁亞密則在中北美洲及加勒比海冠軍盃（美冠盃）四強負於溫哥華白帽，當中美斯更已連續四次上陣都無波入。



美冠盃四強以兩回合制舉行，國際邁亞密上周作客先以0：2不敵溫哥華白帽，球隊周中美職聯故意留力，收起美斯、蘇亞雷斯、佐迪艾巴與布斯基斯等星級主將。

今場主場出擊，國際邁亞密早段雖憑佐迪艾巴先開紀錄追近，但最終連輸三球，總比數以1：5落敗被淘汰，繼上屆八強止步後再度無緣問鼎這項錦標。

國際邁亞密擁有全美職聯身價最高、薪酬最高的陣容，球隊上季在常規賽以74分（22勝8和4負）成為冠軍，創下最高分紀錄，今季更一度於各項賽事14場不敗。

然而球隊近來已連輸3場，是美斯2023年7月加盟後第一次；美斯在最近4次上陣的比賽中均無波入，隊友蘇亞雷斯的「入球荒」更多達10場。

美斯已連續四次上陣無法取得入球。（Getty Images）

美國雅虎體育資深記者Henry Bushnell認為，溫哥華白帽令美斯與蘇亞雷斯老態盡現，該隊主教練Jesper Sørensen則這樣說：「我們擁有一年更年輕的球隊，他們更有能力去跑、在高強度環境中比賽。」

外媒指美斯今場老態盡現。。（Getty Images）

現執掌國際邁亞密的前美斯隊友馬斯查蘭奴承認，對手比球隊更優秀，「如果我們想跟人競爭，我們就要改善，要從今場比賽中汲取教訓。」值得一提，國際邁亞密今季仍有四項錦標可爭，包括世界冠軍球會盃、美職聯賽盃、美職聯常規賽與季後賽冠軍。