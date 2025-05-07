歐聯4強｜國際米蘭躋身決賽　次回合加時淘汰巴塞隆拿

歐聯周二（5月6日）舉行四強次回合賽事，國際米蘭對決巴塞隆拿，兩軍在法定時間以3：3平手， 而雙方首回合亦戰成3：3。經加時作賽，最後國際米蘭兩回合合計以7：6晉級，決賽將迎戰阿仙奴或巴黎聖日耳門（PSG）。



上半場21分鐘，拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）為國米先開紀錄。於46分鐘，查漢奴古（Hakan Calhanoglu）操刀12碼破網，令國米半場領先2：0。

換邊後，巴塞急起直追，先由艾利加西亞（Eric Garcia）於54分鐘追回一球。6分鐘後由丹尼爾奧莫（Dani Olmo）扳平。至87分鐘，拉芬夏（Raphinha）入球，令巴塞反超前3：2。補時階段，法蘭斯高阿沙比（Francesco Acerbi）為國米追平3：3，雙方進入加時。於99分鐘，法迪斯（Davide Frattesi）入球，助國米以4：3勝出。

至於阿仙奴對巴黎聖日耳門（PSG）的次回合賽事，將於當地時間5月7日舉行。