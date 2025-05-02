英超｜諾定咸森林主場吞賓福特雙蛋　爭歐聯入場券失主動權

諾定咸森林周四在英超主場以2球不敵福特，除了錯失升上前三名機會，更直接影響爭前五名來季參加歐聯資格的機會。

森林自第15周起已穩坐英超前五名，假如最終未能躋身歐聯，將是球會的一大打擊。諷刺的是下游的曼聯或熱刺，仍然有機會憑藉取得歐霸盃冠軍，得到參加下季歐聯的資格。



諾定咸森林剛於足總盃四強不敵曼城出局，今仗變陣以艾蘭加、賴恩耶迪斯、尼高威廉斯及奧拉艾拿俱復任正選。本來森林今仗贏波的話，便可回升至積分榜第3位，豈料戰況仍令人意外。

雙方上半場互有攻守，直到44分鐘，奇雲舒哈迪接應彌敦哥連斯的長傳，森林球員未能解圍，奇雲舒哈迪把握機會近射得手。賓福特半場領先1：0。

賓福特尤尼韋沙入球後瘋狂慶祝。（Getty Images）

森林易邊後強攻不果，戰至70分鐘，賓福特再入波，同樣來自簡單直接的攻勢。當時賓福特門將菲利根大腳踢前，皮球彈地後森林球員未能解圍，尤尼韋沙在禁區內施射成2：0。

賓福特最終淨勝森林兩球，森林34戰得60分排第6，喪失進入前五名直接參加歐聯的主動權，要期望前列球隊失分始有機會。