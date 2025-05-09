歐霸｜美臣蒙特重拾腳風自信　阿莫林笑逐顏開　勢成曼聯爭標關鍵

當美臣蒙特（Mason Mount）補時遠射成「埋齋」的時候，曼聯主帥阿莫林在場邊笑得很高興，不僅因為球隊於主場面對畢爾包鎖定了4：1的勝局，兩回合大勝7：1晉身歐霸盃決賽，也因為其陣中一枚重要棋子，終於重拾腳風與自信。



曼聯挾着首回合領先3：0的優勢，今仗雖然在主場出擊，卻讓出控球權，結果畢爾包於31分鐘藉侯利里沙（Mikel Jauregizar）一記遠射先開紀錄。不過，「紅魔鬼」在下半場取回主動權，後備入替的蒙特在72分鐘禁區內一記巧妙轉身再熨射遠柱得手，動作一氣呵成，繼上周聯賽對賓福特時建功後，連續兩場有波入，也為球隊扳成1：1。

後備入替的蒙特先為曼聯追平。（Getty Images）

及後曼聯越踢越順，卡斯米路於80分鐘接應般奴費南迪斯罰球傳中頂入，5分鐘後凱倫接應阿密特迪亞路傳中門前掃入成3：1，此時直播鏡頭拍着阿莫林，只見他靜靜地坐在一旁，木無表情，跟阿密特等曼聯球員興奮地與場邊球迷自拍慶祝入球的畫面，大相脛庭。反而，蒙特在補時階段於中場線前一些截得對方門將的解圍後，順勢用左腳遠射入網，盡顯射門的信心，難怪阿莫林此時笑逐顏開。

曼聯4：1畢爾包 精華片段（7:52起為美臣蒙特補時入球）

蒙特補時把握機會遠射「埋齋」。（Getty Images）

阿莫林賽後盛讚蒙特道：「我為他感到高興，他就是這樣的球員，努力作賽，而且擁有質素。我想就像明奈那樣，即使只得10分鐘也能竭盡所能，就算身為後備，也能改變球賽。」

事實上，在阿莫林3-4-2-1的陣式下，今仗兩名攻中是般奴費南迪斯與加拿祖，前者多負責組織，後者則憑速度撕破對手防線，但蒙特的埋門質素遠比加拿祖出色，入楔禁區的埋門觸覺亦較般奴好，如果他能上陣，阿莫林又可以將般奴移後一格，專心負責「派牌」，絕對可以令前場的攻勢更立體，阿莫林也說：「在（攻中）這個位置上，他是完美的人選，他可以勝任中場，但跑動起來亦能像個翼鋒一樣，因此我真的為他（回來）感到高興。」

曼聯教練阿莫林賽後盛讚蒙特。（Getty Images）

美臣蒙特在2023年7月加盟曼聯，而且還披上傳奇的7號球衣，球隊與外界都對他寄望甚殷，可是他一直受各種傷患困擾，上季只上陣了20場，其中只得8次正選，只入了1球；今季的故事也類似，12月中受傷後，要到4月才告復出，但傷癒後一直未能重拾狀態，但近期表現有顯著提升，上仗聯賽對賓福特時終於「開齋」，今仗更梅開二度，他將是曼聯爭奪歐霸盃冠軍的關鍵一員。

曼聯決賽的對手是同來自英超的熱刺；這支倫敦球會次回合作客以2：0輕取挪威的波杜基林特，兩回合以5：1晉級。兩支英超雄師將會師5月21日在畢爾包上演的決賽。