英超︱曼聯派出史上最年輕陣容3：4負賓福特　正選6人20歲或以下

曼聯英超又輸一場，早已不用奇怪，不過他們今場作客賓福特派出歷來最年輕陣容，與對手合演一場刺激的入球騷，為觀眾帶來7個入球。

美臣蒙特（Mason Mount）難得正選上陣，更在英格蘭主帥杜慈見證下為紅魔先開紀錄，賓福特隨即連入兩球未到半場已反超前，下半場主隊再入兩球，曼聯輸到1：4，末段又發力連入兩球。



奧比馬田（Chido Obi-Martin）以17歲零156日成為曼聯歷來最年輕的英超正選球員。（Getty Images）

曼聯史上最年輕英超陣容

曼聯在英超已「無欲無求」，往上行贏盡仍是歐洲賽資格無望，往下走盡輸亦不會降班，不如專心力爭歐霸冠軍，他們四強首回合3球淨勝畢爾包，周四回師主場出戰次回合。周日英超作客賓福特，不止美臣蒙特獲正選，17歲小將奧比馬田（Chido Obi-Martin）也首度獲得擔正機會，更以17歲零156日成為曼聯歷來最年輕的英超正選球員，打破格連活特保持的紀錄。

主帥阿莫林今場選用一個耳目一新的年輕陣容：17歲的前鋒奧比馬田，18歲的中場阿麥斯（Harry Amass），20歲的翼鋒加拿祖（Alejandro Garnacho），中場高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）和多古（Patrick Dorgu），還有守將費達歷臣（Tyler Fredricson），正選11人中竟有多達6個球員是20歲或以下，烏加迪24歲，迪歷特25歲，美臣蒙特26歲，門將貝恩迪亞（Altay Bayındır）27歲，29歲的左閘梳爾已是全隊今仗正選最年長一員。

曼聯作客3：4負賓福特。（路透社）

賓福特仍有力爭歐洲賽席位

曼聯今場球員平均年齡只得22.36歲，是他們在英超史上最年輕陣容。14分鐘美臣蒙特為曼聯先開紀錄，但梳爾27分鐘擺烏龍，加上舒哈迪（Kevin Schade）33分鐘的頭槌入球，半場賓福特手握2：1優勢。下半場曼聯一度回勇，但70分鐘舒哈迪又頂入一個類似的入球，74分鐘韋沙再入一球射成4：1，將比賽送入雪櫃。

不過一班小將未有氣餒，82分鐘加拿祖在禁區邊射入一記靚波；補時5分鐘，下半場入替的阿密特迪亞路（Amad Diallo）為曼聯再追近至3：4，可惜最後還是以一球之差落敗。曼聯35戰累積39分，排第15位，這3分對紅魔鬼分別不大，但對賓福特便相當重要，他們以52分升上第9位，仍有機會力爭歐洲賽席位。

賓福特擊敗曼聯後，仍有力爭取歐洲賽席位。（路透社）

阿莫林：周四才是最重要一戰

曼聯主帥阿莫林賽後直指周四對畢爾包的歐霸四強次回合賽事才是「最重要一戰」，因此今場陣容作出大幅度輪換，又讚揚今場一班年輕球員的表現，「我喜歡年輕小將的表現，喜歡我們在沒有太多射門機會下如何控制比賽，頭30分鐘我們為防守死球掙扎，但我們事先已經知道今場缺乏高度去對抗。下半場我們幾乎扳平，之後又像上半場那樣失去兩球。我們戰鬥過了，就算最後落敗，對未來而言仍是好事。」

中堅迪歷特35分鐘便傷出，要由馬古尼入替，阿莫林稱未知迪歷特傷勢如何。