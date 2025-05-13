2025 Mega Ice五人冰球賽19支冠軍誕生　1800名健兒激戰連場

111支來自14個國家及地區的冰球隊，早前雲集香港，角逐「2025 Mega Ice五人冰球賽」。經過逾兩星期鏖戰，青少年及成年各組別的冠軍順利誕生。

賽事踏入第15屆，除了吸引超過1800名球員來港參賽，更有不少球迷到Mega Ice觀戰。賽會一如以往融入慈善元素，球員每入一球，Mega Ice就向明愛、基督教家參服務中心、樂餉社和仁愛堂送出一張溜冰場入場券，讓4間機構的兒童服務使用者感受冰上運動，今屆賽事累積入球為1815個，換言之，共1815名低收入家庭的兒童和青少年可以藉此受惠。



2025 Mega Ice五人冰球賽｜U7B組別冠軍GOLD CLUB X 。（公關提供）

2025 Mega Ice五人冰球賽｜U7A決賽 。（公關提供）

2025 Mega Ice五人冰球賽｜U15A決賽 。（公關提供）

青少年組冠軍

U7A組別 VEYRON SOARING

U7B組別 GOLD CLUB X

U9A組別 GOLD CLUB

U9B組別 TAIPEI TIGERS

U9C組別 SWOT

U11A組別 HRB MIRACLE

U11B組別 BANGKOK ZEUS

U13B組別 SWOT HOCKEY

U13A組別 HK TYPHOONS SELECTS

U15B組別 TAIPEI TIGERS

U15A組別 GOLD CLUB



2025 Mega Ice五人冰球賽｜International B組別冠軍GALAXY 。（公關提供）

2025 Mega Ice五人冰球賽｜International A組別冠軍Artic Hawks 。（公關提供）

成人組冠軍

Asian C EAST組別 YOUNG GUN BLACK

Asian C West組別 PIRATES

U18組別 INTERNATIONAL NORTH STARS

Women組別 WIHO ELITE

Asian B組別 GOLD CLUB A

Asian A組別 KUNG POW KINGS

International B組別 GALAXY

International A組別 ARCTIC HAWKS



2025 Mega Ice五人冰球賽｜女子組決賽。（公關提供）