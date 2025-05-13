2025 Mega Ice五人冰球賽19支冠軍誕生 1800名健兒激戰連場
撰文：李思詠 普利森
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111支來自14個國家及地區的冰球隊，早前雲集香港，角逐「2025 Mega Ice五人冰球賽」。經過逾兩星期鏖戰，青少年及成年各組別的冠軍順利誕生。
賽事踏入第15屆，除了吸引超過1800名球員來港參賽，更有不少球迷到Mega Ice觀戰。賽會一如以往融入慈善元素，球員每入一球，Mega Ice就向明愛、基督教家參服務中心、樂餉社和仁愛堂送出一張溜冰場入場券，讓4間機構的兒童服務使用者感受冰上運動，今屆賽事累積入球為1815個，換言之，共1815名低收入家庭的兒童和青少年可以藉此受惠。
青少年組冠軍
U7A組別 VEYRON SOARING
U7B組別 GOLD CLUB X
U9A組別 GOLD CLUB
U9B組別 TAIPEI TIGERS
U9C組別 SWOT
U11A組別 HRB MIRACLE
U11B組別 BANGKOK ZEUS
U13B組別 SWOT HOCKEY
U13A組別 HK TYPHOONS SELECTS
U15B組別 TAIPEI TIGERS
U15A組別 GOLD CLUB
成人組冠軍
Asian C EAST組別 YOUNG GUN BLACK
Asian C West組別 PIRATES
U18組別 INTERNATIONAL NORTH STARS
Women組別 WIHO ELITE
Asian B組別 GOLD CLUB A
Asian A組別 KUNG POW KINGS
International B組別 GALAXY
International A組別 ARCTIC HAWKS