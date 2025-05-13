2025 Mega Ice五人冰球賽19支冠軍誕生　1800名健兒激戰連場

撰文：李思詠 普利森
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111支來自14個國家及地區的冰球隊，早前雲集香港，角逐「2025 Mega Ice五人冰球賽」。經過逾兩星期鏖戰，青少年及成年各組別的冠軍順利誕生。
賽事踏入第15屆，除了吸引超過1800名球員來港參賽，更有不少球迷到Mega Ice觀戰。賽會一如以往融入慈善元素，球員每入一球，Mega Ice就向明愛、基督教家參服務中心、樂餉社和仁愛堂送出一張溜冰場入場券，讓4間機構的兒童服務使用者感受冰上運動，今屆賽事累積入球為1815個，換言之，共1815名低收入家庭的兒童和青少年可以藉此受惠。

2025 Mega Ice五人冰球賽｜U7B組別冠軍GOLD CLUB X 。（公關提供）
2025 Mega Ice五人冰球賽｜U7A決賽 。（公關提供）
2025 Mega Ice五人冰球賽｜U15A決賽 。（公關提供）

青少年組冠軍
U7A組別　VEYRON SOARING
U7B組別　GOLD CLUB X
U9A組別　GOLD CLUB
U9B組別　TAIPEI TIGERS
U9C組別　SWOT
U11A組別　HRB MIRACLE
U11B組別　BANGKOK ZEUS
U13B組別　SWOT HOCKEY
U13A組別　HK TYPHOONS SELECTS
U15B組別　TAIPEI TIGERS
U15A組別　GOLD CLUB

2025 Mega Ice五人冰球賽｜International B組別冠軍GALAXY 。（公關提供）
2025 Mega Ice五人冰球賽｜International A組別冠軍Artic Hawks 。（公關提供）

成人組冠軍
Asian C EAST組別　 YOUNG GUN BLACK
Asian C West組別　 PIRATES
U18組別　INTERNATIONAL NORTH STARS
Women組別　WIHO ELITE
Asian B組別　GOLD CLUB A
Asian A組別　KUNG POW KINGS
International B組別　GALAXY
International A組別　ARCTIC HAWKS

2025 Mega Ice五人冰球賽｜女子組決賽。（公關提供）
2025 Mega Ice五人冰球賽｜U18組別決賽。（公關提供）
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