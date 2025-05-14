F1新加坡站邀G-Dragon演出 賽事最平單日票890港元
撰文：高詩琦
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F1（一級方程式）新加坡站將會在10月3至5日舉行，這個賽站每年都有陣容豪華的娛樂表演，賽會周三（14日）公布，今年的表演陣容將由G-Dragon（GD，權志龍）、Foo Fighters、艾頓莊（Elton John）領銜。
在濱海灣賽道舉行的F1新加坡站，以往在每日的練習或比賽前後，都會在兩個舞台設表演，今年的陣容中，最矚目的是韓國巨星G-Dragon，他將會在周五的自由練習日在Zone 4的主舞台演出，同日在主舞台表演的還有前稱2NE1的韓國經典女團CL。
新加坡站還有其他巨星級表演者，周六會有美國搖滾樂團Foo Fighters和挪威DJ Alan Walker，周日則會有年屆78歲的英國昔日巨星艾頓莊。
F1新加坡站的官網顯示，星期五的單日門票仍有不少選擇，最經濟的無疑是148新加坡元的Zone 4步行票（Walkabout），持這張門票可進入賽道指定地點，觀看當日的F1自由練習及其他項目賽事，也可進入主舞台區域觀看演出；而可進入所有區域的門票售價會相對較高。
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