F1新加坡站邀G-Dragon演出　賽事最平單日票890港元

F1（一級方程式）新加坡站將會在10月3至5日舉行，這個賽站每年都有陣容豪華的娛樂表演，賽會周三（14日）公布，今年的表演陣容將由G-Dragon（GD，權志龍）、Foo Fighters、艾頓莊（Elton John）領銜。



F1新加坡站每年都會邀請巨星開騷。（Getty Images）

在濱海灣賽道舉行的F1新加坡站，以往在每日的練習或比賽前後，都會在兩個舞台設表演，今年的陣容中，最矚目的是韓國巨星G-Dragon，他將會在周五的自由練習日在Zone 4的主舞台演出，同日在主舞台表演的還有前稱2NE1的韓國經典女團CL。

正舉行世界巡迴演唱會的G-Dragon也會現身F1新加坡站。（F1 Singapore）

新加坡站還有其他巨星級表演者，周六會有美國搖滾樂團Foo Fighters和挪威DJ Alan Walker，周日則會有年屆78歲的英國昔日巨星艾頓莊。

F1新加坡站的官網顯示，星期五的單日門票仍有不少選擇，最經濟的無疑是148新加坡元的Zone 4步行票（Walkabout），持這張門票可進入賽道指定地點，觀看當日的F1自由練習及其他項目賽事，也可進入主舞台區域觀看演出；而可進入所有區域的門票售價會相對較高。