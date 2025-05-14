英聯邦金牌跑手訪港 食蛋撻睇夜景 「可能是我最新喜歡的城市」
撰文：威廉神
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英國頂尖中長跑手麥高瑾（Eilish McColgan）近日與未婚夫到香港旅遊，在網上說好香港故事，大讚香港「很可能是我最新喜歡的城市」。兩人搭纜車上山頂看日落，欣賞香港城市與郊野美景，還食蛋撻、吃中菜。
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34歲的麥高瑾昨日（13日）在社交網站分享到港旅遊的照片，坐山頂纜車上山，再在山頂居高臨下，先賞日落，再看維港兩岸的夜景。她寫：「很可能是我最新喜歡的城市。這是我們第一次到香港。」城市景色外，麥高瑾亦特別大讚香港的另一面，拍下西高山及太平山的郊野景色。
麥高瑾這次與未婚夫Michael Rimmer一起訪港。麥高瑾一直有開辦網上跑步課程，學生遍佈全球，包括香港。這次訪港，麥高瑾亦把握機會與香港學生Phoebe及其丈夫見面。
在社交網站的限時動態上，麥高瑾大讚Phoebe夫婦是「最佳導遊」，她還表示：「我們指導了Phoebe及其丈夫一些年頭，所以很高興終於見到他們！我們這份工作其中最正的一部分是，能夠教導來自全球的跑手。」
Phoebe夫婦帶了麥高瑾到中餐廳吃晚飯，食了片皮鴨、紅棗糕及炒麵，但麥高瑾最喜歡的香港美食可能是蛋撻。從她的限時動態見到，她在泰昌餅家買了蛋撻，並拍了短片。在社交網站的留言中，麥高瑾表示喜歡香港、香港很美，未來一定會再來。
麥高瑾是英國及蘇格蘭著名跑手，擅長中長距離。她贏過5000米及1萬米的歐錦賽銀牌，而在2022年的英聯邦運動會，她贏得兩面獎牌，分別是1萬米金牌及5000米銀牌。
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