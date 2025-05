碧咸也發火　國際邁亞密大敗遭諷踢金錢足球　「請給點基本尊重」

由碧咸組建的美職聯球隊國際邁亞密吞下大敗,隨即被對手在社交網站諷刺無歷史兼大踢金錢足球,惹來碧咸親自回應。



國際邁亞密日前於美職聯以1:4不敵明尼蘇達聯,是球隊自從美斯加盟後的最大敗仗。這場比賽美斯雖然在下半場為球隊破蛋,但國際邁亞密仍吞下近五場各項賽事中的第四場敗仗。

美斯為國際邁亞密破蛋。(Getty Images)

明尼蘇達聯在賽後反壓國際邁亞密升上聯賽榜第五位,在Instagram上相當「搶口」,以球隊慶祝入球的照片,配上聯賽積分榜截圖,並寫上「Pink Phony Club」。

這相信是受應屆格林美獎「最佳新人」、美國歌手Chappell Roan的熱門歌曲《Pink Pony Club》所啟發,當中影射了國際邁阿密的粉紅色之餘,也將Pony改成Phony,有「虛偽」、「騙子」的意思,諷刺國際邁阿密是一間欺世盗名的球會。

明尼蘇達聯之後再發布另一張相片,圖中球迷舉起橫幅,寫上「歷史勝於炒作,文化重於金錢(History over hype,culture over cash)」,其中「炒作」與「金錢」兩詞特意採用粉紅色標註,諷刺國際邁亞密無歷史,大踢金錢足球。

碧咸罕有親自於IG回應。(Getty Images)

這兩個帖文終惹怒碧咸,他在事隔一日後分別在兩個帖文下親自留言,以「請給點基本尊重,勝利時保持優雅(Show a little respect, be elegant in triumph」回應「Pink Phony Club」一圖;再用「尊重高於一切(Respect over everything)」回應那張球迷橫幅照片,兩則留言分別獲得4000多與約600個讚好。

國際邁亞密現由前阿根廷國腳、巴塞隆拿中場馬斯查蘭奴(Javier Mascherano)執教(Getty Images)

國際邁亞密在2018年在碧咸推動下創立,現擁有全美職聯身價最高、薪酬最高的陣容,包括美斯、蘇亞雷斯、佐迪艾巴與布斯基斯,球隊上季在常規賽以74分(22勝8和4負)成為冠軍,創下最高分紀錄,卻在季後賽首輪出局,現由前阿根廷國腳、巴塞隆拿中場馬斯查蘭奴(Javier Mascherano)執教。