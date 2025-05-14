國足新星王鈺棟領中超射手榜　 內媒讚似歐洲青訓　睇好超越武磊

國足18歲前鋒王鈺棟暫時今季中超射手榜，11場入8球的數據與外援並列，令他廣受關注，內媒盛傳他在今季後有望外流歐洲，成為下一個武磊，甚至超越前輩。



今屆中超已舉行12輪比賽，港足成員的好表現獲得內地傳媒關注，如《足球報》便以「港將閃耀」作封面故事，訪問徐宏傑茹子楠與陳晉一等港足成員，也分析香港球員在國內受歡迎的原因。

新一期《足球報》以「港將閃耀」作封面故事。（微博）

除此之外，內媒近日把焦點放在年僅18歲的中國小將身上，這位效力浙江隊的前鋒王鈺棟，今屆上陣11次攻入8球，暫與天津津門虎外援、曾效力拉科魯尼亞的基利斯（Alberto Quiles），及北京國安的安哥拉外援法比奧（Fabio Abreu），並列中超射手榜榜首，有望爭逐中超金靴獎。而目前中超射手榜前十位中，只得王鈺棟一名中國球員，其餘全數為外援。

王鈺棟今季中超上陣11場入8球。（新華社）

這位新星在國足也拾級而上，2023年U17亞洲盃外圍賽3場入8球，與澳洲球手並列外圍賽神射手；今年初的U20亞洲盃被評為國足最具威脅球員，至3月25日的世界盃外圍賽對澳洲，他更上演成年隊「地標戰」，後備登場24分鐘，兩次成功過人的數據屬全場最多，也是自2010年的武磊後，為國足上陣的最年輕球員。

內媒將王鈺棟與國足前鋒武磊比較。（新華社）

內媒難免會將他與武磊比較——18歲的武磊才剛剛征戰中甲，王鈺棟卻已在中超站穩；2013年武磊首戰中超全季入15球，王鈺棟有望取得更高入球數。

內媒又提到，王鈺棟得到歐洲球會青睞，是因為他踢法像「歐洲青訓」，而非傳統中國球員的「模板」——不僅技術出眾卻不浮誇，且突破能力、足球意識、視野好，還展現了同齡球員罕見的冷靜和成熟。

王鈺棟已曾為國足上陣。（Getty Images）

「他並非速度型，而是節奏控制能力更強，整體風格更接近德甲/意甲青訓提拔體系中，偏中場組織類型的球員。這也是我認為他能去歐洲立足的原因——去五大聯賽，不是去當救世主，而是去成為體系的一塊拼圖。」

因此有傳王鈺棟已得到德國、法國球隊的注意，更有可能是外流葡萄牙或比利時聯賽作「跳板」，據報道他個人有意在今年全運會後外流歐洲，而中國足協對此亦支持。