英超｜車路士1:0曼聯　維拉2:0熱刺　兩隊分列積分榜第四、五位

英超第37輪賽事，車路士主場憑藉後衛古古列拿（Marc Cucurella）頭槌入波1:0小勝曼聯，阿士東維拉則依靠中堅干沙（Ezri Konsa）和卡馬拉（Boubacar Kamara）下半場各建一功，2:0擊敗派出B隊的熱刺。賽後車路士與維拉同積66分，藍軍以較佳得失球排第四，維拉則排第五，暫時以一分之微壓過少賽一場的曼城。輸波的曼聯和熱刺則分列十六和十七位。



5月22日將會出戰歐霸盃決賽的曼聯和熱刺，今晚採取了截然不同的排陣策略。曼聯多名主力皆有上陣，惟與車路士的比賽全場戰況膠著。

直到71分鐘，車路士後衛古古列拿（Marc Cucurella）接應隊長列斯占士（Reece James）的傳中，頭槌一頂入網。藍軍領先1:0，而這亦是全場的最終紀錄。

儘管熱刺今仗派出大量後備和年輕球員，上半場與維拉卻打成勢均力敵。

來到下半場59分鐘，中堅干沙（Ezri Konsa）接應奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）的傳送近門射入，維拉領先1:0。

戰至73分鐘，卡馬拉（Boubacar Kamara）接應羅傑斯（Morgan Rogers）的傳球再入一球，將比數鎖定在2:0。