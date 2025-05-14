英超｜森林前鋒阿禾尼爾撞門柱腹部受傷　接受手術進入人工昏迷

諾定咸森林前鋒阿禾尼爾（Taiwo Awoniyi）在周日（11日）英超撞到門柱，腹部受傷，周一（12日）晚接受手術，進入人工昏迷，在深切治療部留醫，預計周三再接受第二次手術。森林周二發聲明表示，阿禾尼爾手術後恢復進度良好。

周日森林對李斯特城的比賽中，阿禾尼爾在88分鐘受傷，經隊醫治療後繼續比賽，但明顯見到他十分辛苦。賽後，森林班主馬里納基斯（Evangelos Marinakis）為此大動肝火，落到球場，與領隊紐奴激動地交談。森林發聲明澄清，馬里納基斯沒有跟紐奴或任何人衝突，他的行為純粹出於對球員的深切關心。



周日英超森林對李城，阿禾尼爾撞到門柱，腹部受傷。（路透社）

周日英超森林對李城，阿禾尼爾撞到門柱，腹部受傷。（路透社）

事發在周日英超森林主場對李城，踢到88分鐘，在83分鐘後備上陣的阿禾尼爾，打算接應隊友艾蘭加的傳中，但這位27歲尼日利亞國腳撞到門柱，腹部受傷倒地。接受隊醫治理後，阿禾尼爾「頂硬上」繼續作賽，但見到他十分辛苦。

周日英超森林對李城，阿禾尼爾撞到門柱，腹部受傷。（路透社）

森林的醫療部門在周一（12日）發現阿禾尼爾腹部傷勢嚴重，將他送院治理。阿禾尼爾在周一晚接受第一次手術，手術後進入人工昏迷。英國《每日郵報》稱，阿禾尼爾接受了緊急手術，正在深切治療部留醫，更稱這次腹部受傷有可能致命。英國《衛報》表示，阿禾尼爾目前沒有生命危險，人工昏迷是為了限制他的活動及控制他的心率。英國《BBC》表示，阿禾尼爾在周一晚接受手術後留醫，預計周三會再接受手術。森林在周二發聲明表示，阿禾尼爾手術後恢復進展良好。

在這場森林主場2：2賽和李城的賽後，鏡頭影到班主馬里納基斯落到球場，與領隊紐奴激動地交談。當時評述員加利尼維利認為馬里納基斯的行為是笑話及可恥，另一評述員梅菲亦認為馬里納基斯的行為不太好。

馬里納基斯賽後落到球場與紐奴激烈地交談，此事引起加利尼維利的不滿。（X）

森林周二發聲明澄清，馬里納基斯在球場上沒有跟紐奴或任何人爭執及衝突，他只是着緊阿禾尼爾的生命安全。聲明稱：「我們所有人只是感到沮喪及煩惱，因為醫療團隊不應允許這名球員繼續比賽。因此，我們敦促一些前教練、球員及其他公眾人物，在缺乏充分事實及背景資訊下，不要急於下結論，也不要輕信網絡上的假新聞。」

有網民將重點放在馬里納基斯的手機上，這位希臘富豪仍使用iPhone 7。（X）

森林的聲明簡單交代阿禾尼爾的傷情後，大部分內容是解釋馬里納基斯衝入球場的原因，並強調將球員的身心健康放在第一位。森林表示，馬里納基斯的反應是出於本能，來自他對球員深切關懷、責任感及情感投入。聲明稱：「在最後10分鐘，當他看到我們的球員明顯不適、痛楚難受時，他愈來愈難以留在場邊。看到我們的球員躺在地上承受劇痛——任何真正關心球員的人都不能無視——他內心的深深沮喪令他走入球場。這是本能的、人性的，也體現了這支球隊和所有球員對他的重要。如果這樣的不幸再發生，他還會再這樣做。」