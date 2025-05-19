何詩蓓100自奪冠　兩日兩金結束首站賽事｜環地中海賽摩納哥站

香港泳手何詩蓓兩日兩金！環地中海游泳賽（Mare Nostrum）一連三站，過去周末周日在摩納哥上演首站，繼上周六（17日）在女子200米自由泳摘金，何詩蓓在周日（18日）的女子100米自由泳決賽游出53.58秒奪得冠軍。



何詩蓓贏得100自金牌。（HOY TV片段截圖）

何詩蓓在周日較早前的初賽游出54.95秒，以總成績第三名晉級A級決賽，排在53.92秒的荷蘭泳手雲域嘉（Milou van Wijk）及54.93秒的意大利泳手居迪絲（Sara Curtis）之下。另一位港隊成員李芯瑤亦以55.8秒的成績，以第七名入到A級決賽。

何詩蓓贏得100自金牌。（HOY TV片段截圖）

在A級決賽，27歲的何詩蓓在首50米與20歲荷蘭的雲域嘉及18歲的居迪絲等叮噹馬頭。第四線的雲域嘉以25.81秒首先轉池，第三線的何詩蓓以25.94秒緊隨其後。轉池後，何詩蓓開始領先，並以53.58秒首先觸池，贏得冠軍。雲域嘉則以53.76秒得亞軍，季軍屬於54.69秒的居迪絲。另一位香港泳手李芯瑤則以55.75秒排第七名。

何詩蓓在摩納哥站贏得兩金。

環地中海游泳賽摩納哥站是何詩蓓今年度首場國際賽，兩日贏兩面金牌。在上周六的200米決賽，她游出1分56.45秒得冠軍。接下來，在5月21及22日，將舉行第二站巴塞羅那站。